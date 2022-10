“No estaba tan loca”: le dicen a Yina Calderón por predecir el ‘hate’ contra ‘Epa Colombia’

Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, es una de las figuras públicas más polémicas y comentadas en redes sociales. Recientemente, la joven se ha visto envuelta en una serie de disputas con otras influencers, lo que ha generado revuelo entre el público.

La trayectoria de ‘Epa Colombia’ en el mundo digital desde el comienzo ha sido turbulenta, pues empezó a hacerse famosa a raíz de situaciones como los daños provocados a una estación de TransMilenio y las múltiples acusaciones y líos legales que enfrenta.

De igual manera, es bien conocido que la también empresaria de productos para el cabello no se lleva nada bien con algunas famosas como la DJ Yina Calderón. Cabe recordar que Calderón recientemente habló sobre ‘Epa’ y señaló que no es una buena persona, mientras exponía unas capturas de pantalla con conversaciones “comprometedoras”.

Ahora, que no solo Calderón ha salido en su contra, sino también las creadoras de contenido Andrea Valdiri y La Jesuu, muchos han mencionado a la DJ por haber “predicho” la pelea cazada que se libra contra Barrera.

“A Yina la acusan de loca y al final tiene razón”, “gracias santa Yina de las predicciones”, “la verdad es que Yina sabe cómo se mueve ese mundo. Ya van varias acertadas, punto pa’ ella”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

¿Por qué tanta ‘tiradera’ hacia ‘Epa Colombia?

En los últimos días, el youtuber ‘Dímelo King’ subió una entrevista que le hizo a ‘Epa Colombia’, en donde la joven habló de varios temas que la pusieron sobre la cuerda floja.

Entre ellos, se refirió a una situación que ocurrió en el matrimonio de Valdiri y que hizo que la amistad entre las dos llegara a su fin. Mientras aclaraba lo ocurrido, ‘Epa’ también mencionó a la exprotagonista de novela, Katherine Peláez, y lo hizo de manera despectiva.

“Cuando me entregaron la invitación era para dos cupos, llegó de dos cupos. Cuando fuimos allá, en la lista no aparecía la persona que había inscrito, solo aparecía yo, pero decía dos cupos o si no hubiera ido sola. Llegué y Katherine Peláez, como siempre de lambona, diciéndole cosas que no eran a Andrea Valdiri, que yo le había dañado el matrimonio”, dijo.

Por supuesto, eso provocó la reacción de Peláez. De igual manera, Valdiri también se pronunció y aseguró que no le interesaba tener su amistad, pero no fue la única, pues La Jesuu, la supuesta mejor amiga de Barrera, también lanzó algunos comentarios e indirectas.

Ahora, en medio de la polémica y las críticas contra ‘Epa’, Calderón quiso poner su ‘grano de arena’ y aprovechó para burlarse.