“La falta de amor propio es muy evidente”: Katerin Peláez le responde a ‘Epa Colombia’ tras acusaciones

Las declaraciones de la empresaria ‘Epa Colombia’ en la más reciente entrevista para Elkin De La Hoz, mejor conocido como ‘Dímelo King’, tienen a todos más que atentos a las redes sociales.

Puede leer: ‘Epa Colombia’ le pide a Andrea Valdiri que le dé una segunda oportunidad

Y es que cada palabra emitida por la empresaria ha desatado una cantidad de reacciones que ha puesto en contra a varias influencers del país quienes al parecer tienen mucho más que decir sobre lo que fue la boda de Andrea Valdiri y Zaruma.

Ahora, ante las declaraciones de ‘Epa Colombia’ y las respuestas de Andrea Valdiri también ha llegado la de la empresaria Katerin Peláez, pues su nombre es otro de los que resalta en la polémica.

“La gente me está preguntando qué pienso referente a este tema y voy a ser muy clara. Uno, de mí no va a recibir lo que está dando porque evidentemente en su vida hay falta de amor, sobre todo de amor propio, porque una mujer que ese quiere a sí misma no anda denigrando a las demás. Eso la verdad no se hace”, dijo en primera instancia Katerin Peláez.

Luego precisó que la ofensa recibida por parte de ‘Epa Colombia’ ella lo transforma en una fase de servicio, pues su propósito como tal es ayudar a las demás mujeres y no en hundirlas. Indicó que en todo el tiempo que lleva relacionándose en el mundo del espectáculo jamás había encabezado una polémica como esta.

“Lo que ella llama lambonería, en mi caso yo le llamo servicio, a quien puedo servir, lo hago, porque me encanta hacer brillar a las demás mujeres. “No me parece justo que vayamos por la vida denigrando de otras personas para resaltar nosotros. Yo tengo 12 años siendo figura publica y jamás he tenido necesidad de estar en un chisme o un problema con un escándalo mediático para figurar en redes sociales” — Katerin Peláez

Aseguró que su único norte es su familia y en especial su trabajo, por lo que seguirá dedicada de lleno a ello, por lo que aprovechó de dejarle un mensaje final a ‘Epa Colombia’ que ha resultado más que lapidario.

“Mi prioridad es mi familia, mi trabajo, vivo gracias a Dios a ellos y para ellos, todo este tipo de cosas son muy ajenas a mí, pero hoy puedo decir que este tipo de personas lo que necesitan en su vida es mucha tolerancia, porque la falta de amor propio es muy evidente”.