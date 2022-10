¡Es oficial! ‘La Liendra’ confirmó que sí peleará con Nicolás Arrieta: “que gane el mejor”

Nicolás Arrieta es uno de los influencers más populares de Colombia, destacando por usar sus redes sociales para dejar al descubierto detalles comprometedores de algunas celebridades locales, tal y como lo ha hecho con Yeferson Cossio, Epa Colombia y ‘La Liendra’. Y tal parece que este último tiene toda la intención de resolver las disputas con el influencer a través de una pelea.

El conflicto entre ambas figuras colombianas ha crecido en las últimas horas, después de que un seguidor de La Liendra le propusiera pelear con Arrieta. “Nicolás Arrieta no me aguanta un round”, dijo el influencer ante la propuesta. Esto hizo que Nicolás rompiera el silencio y le dijera que sí estaría dispuesto a pelear contra él.

La discusión entre ambos había estado escalando de manera indirecta a través de historias y posts en sus redes sociales, siendo La Liendra el que más se enfocaba en provocar al influencer, invitándolo a pelear pero en un evento público donde “toda Colombia” pudiera ver el enfrentamiento.

“Pa qué pelear si la gente no lo ve, no papi, lo que quiero es que todo el mundo lo vea”, escribió el comediante en una de sus historias. “Avíseme que yo me encargo de todo, yo pago todo y cuadramos las fechas”.

En otra historia, se deja ver que tanto el equipo de trabajo de La Liendra como el de Nicolás Arrieta llegaron a un acuerdo, ya que el joven confirmó que en efecto sí habrá una pelea entre ellos. Sin embargo, aclaró que se tratará de un encuentro “sin odio” y que las personas podrán verlo desde sus casas.

“Se confirma la pelea entre Kakarrieta y yo, los equipos de trabajo van a cuadrar fechas y lugar”, escribió el creador de contenido refiriéndose a Nicolás Arrieta. “Los equipos se pondrán de acuerdo para que esto sea un evento sin odio y queden las cosas claras en el ring”.