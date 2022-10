‘La Liendra’ y el debate sobre ventajas y desventajas entre hombres y mujeres: “les ganamos”

‘La Liendra’ suele compartir todo tipo de contenido cómico en sus redes sociales, captando a más de seis millones de seguidores, solamente en su cuenta de Instagram. Pero no solo hace reír a sus fanáticos sino que también interactúa con ellos a través de debates con temas diversos, siendo el más reciente sobre las ventajas y desventajas entre hombre y mujeres.

A través de sus historias de Instagram, el influencer compartió una casilla de respuestas en la que proponía que sus seguidores le colocaran qué es lo más difícil o lo más fácil de ser hombre, y de igual manera para las mujeres. Esta premisa hizo que le llovieran todo tipo de comentarios polémicos.

Embarazo

La Liendra señaló como válida una de las respuestas de un seguidor respecto a que ser hombre tiene ventaja por el hecho de no quedar embarazado. “Yo no podría con un embarazo. Es que las mujeres son muy fuertes”, dijo el joven, asegurando también que no es una persona cuidadosa y que un embarazo no le duraría ni tres meses.

Infidelidades

Otra internauta propuso que el tema de las infidelidades es crucial, ya que según ella, las mujeres son “más inteligentes para ser infieles”, mientras que los hombres “son muy tontos” en esa materia. Sin embargo, el colombiano le dio la vuelta al analizar el mensaje e interpretar que al final los hombres no son más infieles, sino que se dejan ver en el acto. “Somos igual de infieles según este mensaje”, concluyó.

Sentimientos

La Liendra también abordó la parte sentimental después que una seguidora expresara que le gustaría ser hombre para no tener “tanto corazón”. El creador de contenido se mostró indignado ante la respuesta, limitándose a decir: “ay, ya empezaron las mujeres con sus indirectas a tirarnos cosas”.

Libertad

Para concluir, el influencer mostró una de sus respuestas favoritas: “lo bueno de ser hombre es poder andar sin camisa”. “Yo soy uno que ando en mi casa sin camisa, ando donde mi mamá sin camisa, a veces juego fútbol sin camisa”, reveló el joven con mucha alegría. “En ese lado sí les ganamos”.