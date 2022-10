Dani Duke estalla contra críticas de Nicolás Arrieta hacia ‘La Liendra’

La polémica sigue más que encendida entre los creadores de contenido ‘La Liendra’ y Nicolás Arrieta, esto luego de que el primero respondiera por medio de un Twitch si se iría o no a las manos con él.

En el clip, que fue rescatado y publicado por el propio Nicolás Arrieta, se le ve y escucha a ‘La Liendra’ decir que “Nicolás Arrieta no me aguanta un round, yo estoy seguro que no me aguanta un round, porque no son personas que estaba acostumbradas a tener problemas me entiendes”.

Ante esto Nicolás estalló de la risa y respondió en un video en el que le dio aún mucho más fuerte y lo tildó hasta de desnutrido, ya que resaltó su condición física y aspecto, además de invitarlo a culminar sus estudios en vez de pelear.

“Te reto a escribir un párrafo sin errores de ortografía... Tanta plata que presuntamente tiene y edúcate, termina la primaria. Si hay que pelear en un ring yo me subo, pero eso sería ya abusar de un niño en condiciones de desnutrición” — Nicolás Arrieta

Dani Duke responde a Nicolás Arrieta

La pareja de ‘La Liendra’ no se aguantó, por lo que de inmediato reaccionó a las declaraciones de Nicolás Arrieta, diciéndole que no tiene más que ofrecerle al mundo que odio. Duke además abogó por su pareja y aseguró que es una persona completamente distinta a lo que aseguran en el video.

“No puedo creer que existan personas que se expresen horrible de otras personas… que se burlen de la vida de los demás… si puede que Mauricio no haya tenido las oportunidades de educación que muchos si … pero es el ser humano más increíble que conozco y eso querido Nicolás no lo da ni el dinero ni el estudio … me pregunto qué sentirán tus padres al ver lo que tienes para ofrecerle al mundo como ser humano … no te conozco ni conozco tu historia pero estoy 100 % segura que puedes ofrecer más que odio al mundo”, escribió Dani Duke.