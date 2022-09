Nicolás Arrieta revela otra presunta estafa promovida por La Liendra y Cintia Cossio

El creador de contenido Nicolás Arrieta de nuevo alzó la voz por las victimas de su comunidad digital que han caído en estafas por medio de las redes sociales. Esta vez mostró el caso de una joven a quien le prometieron que con ver videos y publicar algunos anuncios recibiría una bonificación como parte de la ganancia.

Es por ello que con capturas de pantalla Nicolás Arrieta hizo público el testimonio en el que la joven asegura que se confió debido a que algunas personalidades como La Liendra, Jenn Muriel, Yeferson Cossio y su hermana Cintia Cossio, eran los promotores.

“Resulta que yo ya había visto publicidad de ella que hacía Yeferson Cossio, Cintia Cossio, La Liendra…. La cual decía que invirtiendo empezará a ganar dinero viendo videos y publicando anuncios, solo así. Asimismo, hay historias destacadas en su perfil donde Yeferson Cossio y demás dicen lo mismo que me comunique con esta persona…. Vi los testimonios de personas en el perfil de ella donde todo se ve creíble que ella te acompaña de principio a fin con la plataforma”, lee Nicolás Arrieta.

Sin embargo, seguidamente hizo mención a una publicación que hizo La Liendra en sus historias de la red social Instagram, en las que se refiere que a él no le interesa ganar dinero, si no es de manera transparente y justa, que no le importa dejar de ganar dinero si esto conlleva a engaños. Por lo que decidió contrastar lo dicho por La Liendra y lo ocurrido con la victima de la presunta estafa.

“Pero si él dice que le importa ganarse la plata justa por qué siempre está promocionando presuntas estafas, fondos de inversiones y estas porquerías, pronósticos deportivos ¡Qué carajos!”, finalizó Nicolás Arrieta mientras mostraba el usuario de la persona que contiene publicaciones de los influencers para que se sumen a su negocio.

