Nicolás Arrieta llama retrógrados y racistas a quiénes critican color de piel de ‘La Sirenita’

Días atrás fue liberado por Disney lo que es el primer teaser del live action de la inolvidable película ‘La Sirenita’, y desde su fase de producción ya había generado una infinidad de reacciones al conocerse al elenco, por lo que muchos no vieron con buenos ojos la selección de la actriz y ahora el creador de contenido Nicolás Arrieta sale en defensa de ella.

Recientemente ha publicado un video en el que compara el personaje de la película de Disney con el de otras casas de cine que también han cambiado la raza de sus personajes.

“¿Y por qué no se indignaron cuando se la cambiaron a Tarzán? ¿cuándo se la cambiaron a Jesús?, ¿cuándo se la cambiaron a Nick Fury? Mary Jane, todo el mundo se quejaba de Zendaya que iba a ser Mary Jane, y ahora a nadie le importa. Mary Jane es Zendaya, porque la historia en buena, si la trama es buena…. Fin”, dice en primera instancia Nicolás Arrieta.

Luego precisa que ninguna raza debe importar para la realización de un personaje, y mas cuando este es solo fantasía, al tiempo que llamó retrógrados a quienes en sus comentarios ocultan su racismo disfrazado de la crítica a la denominada “inclusión forzada” para descalificar.

“Aquaman era un tipo blanco con el pelo rubio, y pusieron a Jason Momoa que es moreno y pelo negro ¿Por qué no se quejaron allí? Entonces realmente no nos enfrasquemos en que ‘Ay es que nos quieren meter la inclusión’ no, si la trama es buena la vamos a ver. Lo que realmente importa es las historias que se cuentan. Tienen 40 años y se andan quejando, los que publican esa vaina ustedes tienen ese Mercurio retrogrado pensando en racismos asquerosos”, concluyó Nicolás Arrieta.