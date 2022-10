“No sé si tienen el paladar”: Jorge Rausch respondió a youtubers que criticaron su restaurante

Jorge Rausch, conocido por ser parte del jurado calificador del programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’, es uno de los referentes de la gastronomía más representativos del país.

El chef, que cuenta con más de 20 años de trayectoria, tiene un reconocido negocio, el restaurante Criterión, mismo que recientemente fue visitado y criticado por un grupo de youtubers.

El video, publicado por el influencer Cristian González, causó gran revuelo en redes sociales, pues en él aseguraba que el servicio y el sabor de los platillos no correspondían al precio y al nivel de un restaurante de tal calibre.

“De verdad, esperaba muchísimo más. Estoy decepcionado feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo (…) Quería que me atacara la lengua, pero de 20 platos, por ahí cinco pasaron”, dijeron en la grabación.

Jorge Rausch respondió a los malos comentarios de youtubers

A propósito de los comentarios recibidos, el chef Rausch se pronunció al respecto y señaló que respeta la opinión de todos los que asistan a su establecimiento a comer.

“Creo que cada uno está en su derecho de que le guste una comida o no. Yo tengo que aguantarme lo bueno y lo malo que me dicen en redes sociales. Hay veces que la gente no entiende lo que uno hace porque quizás nunca lo había probado”, contó.

Asimismo, dejó saber que en su cocina no se hace ninguna preparación fuera de lo común o muy extravagante. “En mi restaurante no se hace comida rara, los postres con crème brûlée, torta de leche con miel o postre de frutos rojos. No sé si no tienen el paladar para probar ese tipo de cosas o si culturalmente están acostumbrados a una comida distinta. Lo único que digo es que la comida de Criterión es de alta calidad”.

Rausch, de 52 años, se asentó en Bogotá y comenzó su negocio junto a su hermano, Mark Rausch. Su fama lo ha llevado a participar en varias ediciones del programa en países como Colombia, Ecuador y Chile.