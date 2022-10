“En Bosa se come mejor que donde Rausch”: Jóvenes se decepcionaron del restaurante del jurado de ‘MasterChef’

Jorge Rausch es considerado uno de los mejores chefs de la gastronomía colombiana, tanto así, que actualmente cuenta con una varios restaurantes en varios prestigiosos lugares de la ciudad. Sin dejar de lado, que gracias a su experiencia dentro del mundo culinario le ha permitido ser parte de los jurados del programa de cocina ‘MasterChef’ durante ya varias temporadas, además de enseñar sus técnicas ha logrado ganarse el cariño de los participantes.

En esta ocasión, algunos jóvenes que residen al sur de Bogotá y quienes han decido crear contenido de algunas experiencias y tips. Siendo así, Johan y Cristian tomaron la decisión de visitar uno de sus restaurantes de Jorge, el cual es considerado uno de los más costosos y mejores de la ciudad. Además, enfatizaron que no acostumbran a realizar este tipo de actividades, pues, no resultan ser llamativas para ellos.

Aunque aseguraron que estaban emocionados por llevar a cabo esta nueva experiencia, pues, siguen algunas de las publicaciones que tiene el chef a través de sus redes sociales: “Mis expectativas están en el cielo porque es Rausch. Yo he visto los ‘tiktoks’ del man y cocina una locura, entonces el restaurante debe estar a la altura”, aseguran en el inicio del video.

De acuerdo con los jóvenes, la experiencia inició mejor que nunca, se sentían como en casa, debido a la calurosa bienvenida y la atención que recibieron. Asimismo, resaltaron el pan de masa madre con el que contaban en su mesa.

Posteriormente, relataron que solicitaron un menú degustación y de acuerdo a la información dada por los meseros, estos 5 platos eran considerados grandes porciones: “Creo que la comida va a estar buena, no porque sea rica, sino porque lo que buscan es que sienta en la boca una sensación que nunca antes haya sentido. Yo creo que me voy a sorprender bastante ¡Si me sorprendí no más con el pan! Lo que es ser humilde, del sur, de Bosa”.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la comida no resultó lo que ellos esperaban, tanto así, que se sintieron desilusionados, pues, según ellos, la mayoría de estos platos no tenían sal. Los youtubers no revelaron más detalles teniendo en cuenta que se encontraban dentro del restaurante, al salir de este su puntaje fue un cuatro de diez posibles: “La primera impresión es decepción. Esperaba mucho. Quería que me atacara la lengua. Y menos frente a lo que pagamos. De 20 platos, por ahí cinco pasaron la prueba”.

Uno de ellos relató que ingresaron al restaurante con expectativas muy altas, resaltando nuevamente que es un restaurante muy popular, famoso, hasta podría llegar a ser el top de Bogotá, pero, esas ideas se fueron desvaneciendo con el paso del tiempo: “Estoy decepcionado, feo, de eso que da tristeza. Hemos grabado en varios restaurantes que no son de nuestra cotidianidad y este tenía que ser el top, pero está abajo”.

Finalmente, los jóvenes dejaron claro que la atención por parte de los meseros fue excelente y el costo que terminaron pagando fue de $460.000 pesos por un menú degustación, un plato que consta de carne y dos gaseosas.