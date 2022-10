Ya nació: Luisa Fernanda W y Pipe Bueno dieron a conocer a su segundo hijo

¡Por fin nació! La influencer Luisa Fernanda W dio a luz a su segundo hijo con el cantante Pipe Bueno. El pequeño, a quien llamaron Domenic, llegó en la noche del miércoles 26 de octubre y sus padres no dudaron en contarle la noticia de inmediato a sus seguidores.

Este era uno de los nacimientos más esperados del 2022, pues desde el mismo momento en que la youtuber contó la noticia no dejó ni un día de mostrar a sus seguidores cómo avanzaba su embarazo.

Durante todo este tiempo sus más de 17 millones de seguidores en Instagram la acompañaron en el proceso en el que las náuseas, los antojos y cada detalle se han hecho presentes y ella lo ha dejado saber.

Fue Pipe Bueno quien a través de sus redes sociales mostró a su segundo hijo en un corto video. “Aquí está el tesorito”, dijo el cantante con lágrimas de felicidad y con una gran sonrisa. En otra de las historias en Instagram, el artista contó que dos grandes amigos lo acompañaron mientras Luisa Fernanda W daba a luz en una clínica de Bogotá.

Hacia la 1 de la mañana de este jueves 27 de octubre, la influencer y madre también de Máximo, contó desde la clínica que todo sucedió muy rápido. “Domenic ya nació. ¿En qué momento? No sé, todo fue súper rápido. Yo estaba tranquila en la casa, de repente sentí que me bajó una agüita y llamé al doctor. Me dijo, ‘vente de una para urgencias’ y de una me hicieron cesárea”.

De inmediato, amigos de la pareja empezaron a felicitarlos por el nacimiento. La influencer Daniela Arango les envió un cálido saludo: “Muchísimas bendiciones a ese chiquitico”. Mientras que el cantante de música popular Alzate les deseó mucha felicidad con la llegada del pequeño: “Ser feliz, qué alegría, bienvenido Domenic”.