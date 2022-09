“Me agarraba la cabeza y usted que hizo”: Rausch revela su mayor ‘embarrada’ en la cocina

Jorge Raush es uno de los chefs más conocidos en el mundo de la gastronomía por su innovación a la hora del diseño y presentación de sus platos. Además, de su participación en el programa de cocina ‘MasterChef Celebrity’ durante varias temporadas. Aunque en un principio Rausch solía ser una de las figuras más serias del reality, con el paso de los días se convirtió en uno de los más queridos por los concursantes. A pesar de que ya ha pasado algún tiempo, los concursantes suelen recordarlo por cada uno de los consejos que les dio en su pasó por el programa.

Lo que queda claro es que el paso del chef por la televisión, al parecer, le quedó gustando, ya que, ha buscado ser más activo en sus redes sociales en los últimos meses, donde no solo comparte algunas recetas saludables, sino también revela uno que otro secreto de su vida privada. Esta vez no fue la excepción, pues, Rausch por medio de un story time reveló “la peor cagada que me ha pasado en la cocina”.

A lo largo del video, el chef cuenta que hace más de 10 años tenía un matrimonio para más de 500 personas con el fin de festejar un matrimonio, según él, bastante elegante y sofisticado. Rausch, aseguró que él incluso hizo parte del proyecto, en el diseño de las cocinas y posteriormente, la idea que quería de entrada, plato fuerte y postre.

El chef agregó que decidió llegar algunos de sus mejores cocineros para que fueran parte de este evento y que su nombre como el de su restaurante quedarán por todo lo alto. La carta que se tenía dispuesta contaba con una entrada fría, una caliente y seguidamente, el pescado. Como era de esperarse, el nivel de exigencia era alto y cada cocinero cumplía un rol importante dentro de la atención a los comensales y Rausch pensaba que tenía todo bajo control.

Jorge y sus ayudantes disfrutaban del buen servicio mientras limpiaban la cocina, les informaron que hacían falta 100 pescados. En aquel momento, el chef, con sorpresa y preocupación por lo sucedido, encontró una caja en la que estaban los pescados faltantes y los cuales no se habían cocinado con anterioridad. El motivo fue que uno de los cocineros pasó por desapercibido la caja hasta ese instante.

Ante el hecho y de acuerdo con el chef, se agarraba la cabeza y sujetó al cocinero mientras le decía “Usted que hizo”. Además, su sub chef lloraba por lo que estaba ocurriendo mientras que el dueño de la fiesta preguntaba: “¿Jorge mandamos por los postres?”. A lo que el cocinero se arriesgó y le pidió 15 minutos para solucionar el problema.

En medio del estrés organizó a sus trabajadores y logró sacar el número de platos faltaban en el tiempo solicitado. “Esa fue la primera vez que algo me fallaba de esa magnitud, fue tremendamente complicado (...) La enseñanza que me dejó esto fue que todo hay que contarlo en la cocina”, finalizó el chef Jorge Rausch.