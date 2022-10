‘Epa Colombia’ confesó que Petro no la ayudó cuando necesitó, pero la buscó para elecciones

‘Epa Colombia’ siempre ha tenido problemas a raíz del incidente con el TransMilenio. Desde ese momento, aseguró que el gobierno le montó la perseguidora y trato de todas las maneras posibles de cerrarle sus peluquerías. En dicho momento, tan bajo para ella, buscó de todas las maneras posibles ayuda de personas poderosas, entre ellas Uribe, Claudia López y Petro, pero no todos estuvieron dispuestos a ayudarle.

Lea también: Kim Kardashian se fue en contra de Kanye West y rechazó sus comentarios antisemitas

Hace ya unos buenos meses, la empresaria reveló en sus redes sociales que el gobierno le estaba haciendo la vida imposible, hasta el punto, que ella ya no sabía ni que hacer. Por varios rumores, aseguraron que ella estaba ‘lavando dinero’ en su empresa, así que muchas entidades la investigaron y hasta querían cerrarla.

En medio de su desesperación, buscó ayuda de los altos mandos para que el mismo gobierno la dejara tranquila, pero solamente encontró respaldo de algunos. Claudia López, por su lado, si accedió a ayudarla y ‘Epa’ confesó que eso sumó para que la dejaran trabajar. Petro, por el contrario, no le respondió absolutamente nada de lo que ella le escribió y tampoco le puso atención.

Lea también: “¿Qué clase de mamá es?: ‘Epa Colombia’ criticó a la madre de Yina Calderón y la llamó abusiva

Sin embargo, un mes antes de las elecciones, la llamó para obtener si apoyo en la campaña:

“Yo me dejo hacer la keratina y tú me apoyas. ‘Hermano, ¿pero tú como me vas a hacer lo siguiente? Claro, me sirve un montón hacerle la keratina, pero hermano, ¿tú no me escuchaste cuando casi me voy a la cárcel y ahora que estoy bien exitosa, me dices tú que te haga la keratina con tal de que te apoye? Petro, ¿sabes qué hermano?, si te ayudo, pero más adelante, ahorita no puedo ayudarte’. Después Alvaro Uribe se ataca” terminó por decir la empresaria.