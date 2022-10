“Mírese al espejo y repita...”: el sarcasmo de Santiago Alarcón a madre preocupada por sexualidad de su hija

El actor Santiago Alarcón es uno de los famosos que más han sonado en los últimos meses. En esta oportunidad, logró llamar la atención de sus seguidores por una jocosa respuesta que le dio a una usuaria luego de que le consultara sobre una situación personal con su hija.

Alarcón fue el encargado de darle vida a los icónicos personajes de ‘Germán’, en ‘El man, es Germán’, y ‘Jaime Garzón’, en ‘Garzón vive’. Ahora, es una de las figuras públicas más polémicas del país por algunas situaciones recientes que ha protagonizado.

Y es cabe recordar que, además de las constantes opiniones políticas que comparte en sus redes sociales y que generan tanto revuelo, el actor ha dado de qué hablar por situaciones como el supuesto hijo perdido que hace unas semanas llegó a reclamarle que lo reconociera.

Santiago Alarcón respondió con sarcasmo a confesión de seguidora

A través de su cuenta de Instagram, Alarcón abrió una dinámica de preguntas y respuestas con la que interactuó con su público bajo el título de: “Escribe aquí tu mejor o peor secreto”. Allí, una seguidora le escribió: “Mi hija me confesó que es lesbiana, ¿qué hago?”.

“Yo recomiendo pararse frente a un espejo y repetir estas palabras: no te preocupes, lo que eres no es una enfermedad, el amor debe ser un acto libre, no debe estar sujeto a construcciones sociales, voy a estar contigo siempre”, comenzó diciendo el actor.

Sin embargo, para rematar, y con su ya tan conocido sarcasmo, agregó: “Y después de repetir esas palabras, guardárselas para usted, porque ella va a estar bien, el que necesita entender es usted, o la que necesita entender es usted”, dejando en claro que es un tema que se debe normalizar.

Finalmente, como cereza del pastel, lanzó el comentario: “Después preséntele unas amiguitas”, lo que generó risas entre su público.