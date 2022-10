“Fue una doctora con mala intención”: Majida Issa habló de cómo se quemó la cara con ácido

La actriz y cantante colombiana, Majida Issa es una de las famosas que ha marcado su paso por la televisión colombiana con sus interpretaciones en famosas producciones como ‘Sin senos sí hay paraíso’, ‘Lady, la vendedora de rosas’ y ‘Enfermeras’.

Lea también: ‘Monotonía’ fue solo el comienzo: Shakira haría nueva colaboración con famosos reguetoneros

Recientemente, Issa fue entrevistada por los reporteros del programa de entretenimiento ‘Lo Sé Todo’, en donde recordó un difícil momento que vivió varios años atrás y que pudo haber provocado que perdiera su empleo.

Majida Issa se quemó con ácido, ¿qué le pasó?

Según el relato de la famosa, hace aproximadamente 10 años, tuvo que lidiar con una situación con su piel: se quemó el rostro con una crema que contenía ácido y que le causó una mala reacción.

La confesión que hizo fue alarmante, pues responsabilizó a una profesional del campo médico por las lesiones que sufrió y por la larga recuperación que tuvo que atravesar.

“Una crema que me dio una doctora, creo que con muy mala intención. Y la crema tenía un ácido que me quemó la cara. Hice una reacción muy fuerte a la crema. Esto pasó antes de hacer ‘La Ronca (de oro)’. Me costó muchos meses recuperar mi cara, recuperar mi piel”, relató.

También le puede interesar: ¿Ya olvidó a Carolina? Lincoln estaría estrenando amor y es familiar de famoso futbolista

Debido a que esto ocurrió en plena época de grabación de la telenovela, la actriz estaba preocupada de que sus lesiones tuvieran como consecuencia perder el papel. Aun así, esto no pasó y finalmente pudo desempeñar su rol, según ella, con mucha ayuda del maquillaje.

“En televisión tenemos ocho capas de maquillaje, más todas las luces, es difícil el cuidado de la piel, nosotras sufrimos bastante con el tema. Yo, en particular, porque tengo la piel muy sensible”, agregó.

Aunque habló de la experiencia vivida, Issa no reveló la identidad de la doctora o si se tomaron acciones legales en su contra.