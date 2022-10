“Somos mujeres, es algo natural”: Salomé Camargo luego de que le llegara su periodo en vivo

La artista, Salomé Camargo, fue una de las invitadas a la transmisión de este lunes 10 de octubre del programa mañanero de entretenimiento ‘Buen día Colombia’, del Canal RCN. Sin embargo, durante la emisión en vivo se presentó un incidente que generó varios comentarios negativos en su contra y otros más de apoyo.

La joven, intérprete del sencillo ‘Como agua pa’ beber’, que se estrenó el pasado 8 de junio, llegó al sofá del programa para hablar sobre su trayectoria musical y el recorrido que ha tenido desde su participación en el famoso show ‘Factor Xs’, en el 2011.

En un momento, la presentadora Violeta Bergonzi invitó a la barranquillera para que pasara a tarima a deleitar con su voz, por lo que rápidamente se levantó del sillón, dejando ver en cámara una mancha de sangre en la parte trasera de su pantalón blanco.

Las reacciones sorpresivas de los otros dos conductores, Orlando Liñán y Ana Karina Soto quedaron registradas, evidenciando que algo estaba fuera de lo normal.

Una vez en tarima, Bergonzi abrazó a la joven artista y anunció que irían a una corta pausa de comerciales, lo que generó confusión en Camargo.

La ola de comentarios que generó la reacción del programa

Frente a las caras de los presentadores y la decisión de los productores de mandar a comerciales, varios usuarios han manifestado su inconformismo.

“¿No estaba normalizado?”, “¿Vieron la cara que hicieron? Qué pereza la gente así”, “no supieron manejar la situación, increíble verles las caras como si algo terrible hubiera pasado”, son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.

Horas más tarde, Camargo publicó un video en su cuenta de Instagram hablando sobre lo ocurrido y lanzando una importante reflexión sobre el periodo de las mujeres y la importancia de normalizarlo.

“Quiero hablarles sobre el accidente en vivo, era una mancha en mi pantalón. Me asusté muchísimo al principio porque no me lo esperaba, pero después me puse a pensar y es que somos mujeres, esto es algo natural”, dijo.

Asimismo, aseguró que recibió varios comentarios negativos de personas que le reprocharon o culparon por lo sucedido. Por otra parte, los mensajes de apoyo y empatía también fueron notorios, por lo que agradeció al público.