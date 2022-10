¿No estaba interesado? Mike Bahía aceptó que no le respondía los mensajes a Greeicy por esta razón

Los artistas colombianos Greeicy Rendón y Mike Bahía son una de las parejas de famosos más queridas y conocidas por el público. En redes suelen enamorar a sus seguidores con los momentos que comparten juntos, en especial con la llegada del nuevo integrante de la familia, Kai.

La historia de amor comenzó hace varios años en una fiesta, cuando la caleña tenía 19 años y Mike 24. Según lo que ha contado Greeicy en diversas entrevistas, ella fue la que quedó flechada a primera vista y la que mostró el interés.

“Casualmente, la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de dos minutos, pero no sé, pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, fue lo que dijo para Fans en vivo en 2019.

Desde entonces, el dúo ha sido imparable y se han apoyado en cada paso de sus carreras individuales como artistas. De hecho, hace algunos años hicieron una colaboración, ‘Amantes’, que se volvió todo un éxito en el país.

Mike explicó por qué no le respondía los mensajes a Greeicy

Sin embargo, antes de que todo esto pasara, Mike no se la puso nada fácil a Greeicy, pues su actitud fue indiferente y no le respondía los mensajes.

Esto quedó en evidencia de la misma boca de la caleña, pero en una entrevista reciente con el influenciador venezolano, Marko, Mike aceptó los hechos y dio una explicación.

“Lo que pasa es que yo, en esa época, estaba cómo en un momento de mi vida, de esos que estás teniendo que lavar la loza, estás viviendo donde tu hermano, oliendo a m... de gallina en la casa, sin plata (…) además queriendo ser un rockstar, o sea, unas aspiraciones gigantes y no puedes ni siquiera con tu vida”, dijo el cantante.

Asimismo, aclaro que la razón no fue falta de interés, sino todo lo contrario. “Me gustaba mucho, me parecía muy chimba, ¿me entendés?, o sea una vieja muy chimba requiere de mucha atención, de mucho cancelé esa vaina, yo cerré ese capítulo”.

Como respuesta, y con un tono jocoso, Marko lanzó el comentario: “Ella pensaba que era odioso, pero él estaba era sin plata”.