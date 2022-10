El papá de Greeicy se presentó en La Voz Senior, acompañado de su yerno Mike Bahía ¿Cómo le fue?

En La Voz Senior hemos podido disfrutar del gran talento de las personas mayores, que además de demostrarnos que los años de vida suman experiencia y son como el vino, que entre más añejo están mejores, pero no solo se trata de temas musicales, también hemos podido ser testigos de historias de vida con las que sacan sonrisas, elogios, y más de una lágrima de los entrenadores y de los miles de televidentes que ven el show cada noche.

Una sorpresa dio un participante muy peculiar que se presentó en las audiciones a ciegas, Luis Alberto Rendón, que solo por nombre no resultaría ser familiar, al menos no de primerazo. Pero luego mostraron una cara familiar detrás del escenario que estaba apoyando al hombre ¿Ese no era Mike Bahía? Pues sí, la cara familiar que mostraron tras bambalinas resultó ser el cantante Mike Bahía y el hombre que estaba cantando no era nada más ni da menos que el papá de Greicy Rendón.

“Yo estoy aquí por culpa de mi hija”, dijo don Luis, sin aún revelar quien era ella, dijo que lo ha apoyado con su anhelo de la música y que ha estado sentado en lugar como el de los entrenadores y cuando llegaba a casa le decía que cantara como si estuviera en una audición simulando estar en el show. Como si se tratara de un concurso de advinanzas le preguntaron a Luis de qué ciudad venía, si su hija era cantante y que les recordara su apellido, luego de esto se dieron cuenta que la hija a la que hacía referencia es Greeicy.

Luego de enterarse que Mike estaba tras bambalinas ya que Greeicy estaba cuidando al bebé. Invitaron al cantante al escenario, quien les contó que se sentía muy emocionado de estar ahí y que con Greeicy se han planteado que harían si su hijo llegara a un show como este y están seguros que lo apoyarían como han hecho con ellos. Finalmente luego de cantar junto a Nacho, el venezolano le dio un mensaje que ‘arrancó' los aplausos de todos los asistentes en el show, “que disfrutes esta nueva etapa en tu vida que es la mas rica y la mas importante, la etapa de ser padre”.