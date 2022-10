“Llegó alguien y siento paz”: el mensaje de Carolina Cruz que sorprendió a más de uno

Una de las figuras públicas más reconocidas a nivel nacional es la modelo y presentadora Carolina Cruz, quien actualmente se encarga de conducir el programa matutino de entretenimiento ‘Día a Día’.

La vallecaucana ha cimentado su fama gracias a las múltiples participaciones que ha tenido en producciones nacionales como ‘Cambio extremo’ y ‘Colombia’s Next Top Model’.

Además de esto, con su belleza y personalidad ha logrado cautivar los corazones de los colombianos y actualmente su público supera los siete millones de seguidores en sus redes sociales.

Allí, en donde suele ser muy activa, comparte y habla sobre temas relacionados con su vida profesional y personal. Así, entre el contenido más recurrente de la famosa está la experiencia que vive siendo mamá de Salvador y Matías.

Asimismo, hay un tema muy recurrente en sus redes y es su vida amorosa y la relación que mantiene con el actor Lincoln Palomeque, de quien recientemente se separó y quien es el padre de sus hijos.

¿Carolina Cruz ya tiene un nuevo amor?

La curiosidad de sus seguidores es evidente cuando respecta a asuntos del corazón. Ante esto, la famosa ha sido siempre muy transparente y ha optado por responder con paciencia las constantes preguntas que le hacen en redes.

Con una reciente publicación en su cuenta de Instagram, la presentadora volvió a referirse al tema del amor, al compartir una cita sacada del libro ‘Manual para soportar tornados’.

“Llegó alguien a quererme y a abrazarme bonito. Me cobija en noches de frío y me prepara un té si no me siento bien. Me escucha a cada instante. Llegó alguien y siento paz. A veces pone mi película favorita y me prepara palomitas, a veces me lleva a caminar por el parque que está frente a la plaza, pero nunca me suelta, se queda conmigo en todo momento”, se lee en la imagen.

Pese a que, al principio, las palabras puedan confundirse con un posible nuevo romance en la vida de la famosa, al final de la cita se da a entender que en realidad habla del amor propio.

“Llora conmigo cuando mi mundo oscurece, ríe conmigo cuando hay claridad, he aprendido a amarle con todos sus defectos, con su sonrisa bonita y esa cicatriz en la rodilla. Me enamoro cada vez que le veo frente a mi espejo. Llegó alguien, llegué yo”, finaliza.