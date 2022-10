“Él no está desnutrido”: Esposa de Nicolás de Zubiría responde a quienes critican a su hijo

Nicolás de Zubiría es uno de los chefs más famosos en Colombia y se dio a conocer muchos gracias a su participación en ‘MasterChef Celebrity’. Con el paso, las diferentes temporadas ha logrado ganarse el cariño de los participantes y televidentes debido a su personalidad fresca, amable y por supuesto, sus consejos a la hora de llevar a cabo varias preparaciones. Incluso, ha decidido seguir compartiendo un poco de sus conocimientos, pero, esta vez a través de su cuenta de Instagram y en compañía de su pareja.

Actualmente, Daniela Vidal y Nicolás de Zubiría tienen dos hijos, Sienna y Alessio, quienes se han convertido en el centro de sus vidas. La mujer suele ser muy activa en sus redes sociales y quiso compartir una foto de su hijo, destacan los abdominales que tenía el pequeño, en el que agregó: “No ha hecho un abdominal en su vida y tiene la chocolatina bien marcada. En fin... la injusticia”. Sin embargo, la fotografía fue bastante criticada por sus seguidores.

Vidal no se quedó callada y se refirió al tema, la esposa del chef aseguró: “cada niño es diferente y debemos entender una cosa, puede haber niños que sean cachetones, que estén bien de acuerdo a su contextura y peso. También hay niños como Alessio que por su contextura y altura son niños que son más flacos, no hay nada de malo, está bien, él es así”.

Asimismo, Daniela agregó que no es que esté desnutrido, le falta comida o que el menor no desee alimentarse, simplemente, esto depende de la curva de crecimiento que tenga. Además, hizo una invitación a no dejarse convencer de todos los comentarios que se leen en redes sociales, ya que, las personas no son conscientes de los procesos que puede estar atravesando un menor o quizás, las cuestiones genéticas con las que se cuentan.

Además, la escritora resaltó que desde que nacieron sus hijos, ha estado al pendiente y consciente con respecto a su alimentación y rutinas de entretenimiento, ya que, en varias ocasiones, la mujer ha compartido, a través de sus redes sociales, recetas saludables que suele prepararle a los menores, implementando comida sana y que sea divertida al mismo tiempo.