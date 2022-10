“Veo mucha gente victimizada, mucha gente sensible”: Yina Calderón responde tras polémico video sobre influencers

El video de Merly Ome y Yina Calderón en el que critican a personalidades del espectáculo colombiano sigue estando en el ojo del huracán y es que las respuestas han ido y venido de todas partes.

Ahora ante cada señalamiento y la repercusión que esto ha tenido en las redes sociales la polémica DJ ha salido a dar la cara y exponer públicamente los motivos y razones de haber hecho el video.

“Veo mucha gente victimizada, mucha gente demasiado sensible, mucha gente que si no sabe como es el trote de las redes no entiendo entonces pa’ qué se le miden. Si se van a victimizar por cualquier cometario porqué se le miden a esta vuelta a las redes sociales que es bien fuerte”, dice en primera instancia Yina Calderón.

Una de las reacciones más fuertes, y que encendió la polémica, fue lo que dijeron sobre Yeferson Cossio, y para la DJ es quien más se ha “victimizado” tras la publicación del video, por lo que centró su mensaje en él.

“A ver lindos influencers, y es un mensaje pa’ Cossio que no hace más que victimizarse, no bebé, no hay que victimizarse, le recuerdo cuando con su amigo japonés se puso a hacerme Bullying sin yo conocerlo, humillándome en las redes sociales. Estamos en una red social donde uno asume las consecuencias. ¿Qué me voy a poner a pelear? Aye me dijeron marrano cocido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el papel de víctima?” — Yina Calderón

, Yina Calderón.

Indicó que a su juicio hay un descontento centrado sobre cada acción, comentario o publicación que hace ella o algún miembro de su familia, por lo que no ve congruente que otros hagan cosas similares y no se les cuestione cuando las criticadas son ellas.

“Yo no sé porque todo lo que hacen las Calderón se lo toman tan a pecho, tan personal, pero lo que hace el resto del mundo no. El resto del mundo si es chistoso. Cuando La Liendra se burló de mí, de Epa y de Luna Gil ahí sí no. ¿Cómo es que nosotras no nos victimizados? Víctima es gente que de verdad está pasando por un momento difícil”, continuó.

Sobre la dinámica del video, en la que ella le ponía fotografías de influencers a su madre Merly Ome para que opinara aseveró que ella representó en sus comentarios el pensar y opinión de muchas personas, pero que no dicen nada por miedo a represalias como bloqueos en redes sociales.

“Ella simplemente dijo cosas que muchos de ustedes en realidad piensan, pero que no son capaz de decirlas. Obvio yo comprendo que la personalidad de mi familia no sea del agrado de ustedes. Mi vida está expuesta y ustedes pueden opinar lo que les dé la put… gana, yo no me voy a poner de sensible, ni nada”.

Finalizó diciendo que no volvería a pasar algo similar, y pidió disculpas por haber causado “tantas sensibilidades” en los influencers a los que criticó en su video.