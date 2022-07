No ganó ‘MasterChef’, pero ya tiene hasta mural en el Centro de Bogotá

El programa de cocina llegó a su fin hace pocas semanas, dejando como ganador al actor y productor Ramiro Meneses. Una final bastante disputada, con rivales fuertes como lo fueron Tatán Mejia, ‘Chicho Arias’ y Carlos Báez. Meneses fue quien superó a sus rivales en el menú de cuatro platos que consistía una entrada fría, una entrada caliente, un plato fuerte y un postre en 30 minutos cada uno. Ahora que el actor se encuentra disfrutando de su premio de $200.000.000 y hace poco confirmó que ya se gastó el dinero, esto en su nuevo restaurante de perro calientes que como aseguró en medio de una entrevista llevará el nombre de ‘Perro Hiju…’.

Si bien, Ramiro fue el MasterChef Celebrity 2022, Luis Fernando Arias mejor conocido como ‘Estiwar G’ ha sido quien se ha llevado el protagonismo y el cariño en diferentes escenarios como la radio, programas de televisión y claramente, las calles. “El ñero de la competencia” como el mismo se nombraba, demostró no solo los dotes que tiene en la cocina sino también, su personalidad relajada y la humildad que tuvo a lo largo del reality.

Luego de su salida sin duda, los comentarios de tristeza e indignación no se hicieron esperar antes todos sus seguidores pero el ahora influencer aseguró que iba a seguir con su ‘Toxitour’, que consiste en visitar diferentes lugares callejeros en Bogotá, probando su plato especial y saber, si para Estiwar es un comida para recomendar o no. Incluso Nicolás de Zubiria el día de la salida de uno de los “los analfabetas del sabor”, aseguró que esperaba la cita para el ‘ToxiTour’.

Tanto es el cariño por parte de sus seguidores que le pintaron un mural en el Centro de Bogotá. Ante el hecho Estiwar se vio emocionado y agradecido de representar a la gente de la calle. Fue uno de sus amigos quien decidió realizar esta pintura, acompañado de otros amigos y curiosos que no quisieron perderse y grabar al influencer junto a su retrato. Aunque su ‘ToxiTour’ empezó en Bogotá ya lo han invitado a distintos lugares del país, como lo fue Medellín junto a la también exconcursante Pamela Ospina, el reconocido rapero Ali A.K.A. Mind y no podía faltar su participación en HipHop al parque, donde sus seguidores pudieron compartir con el influencer. Pero, el ‘ToxiTour’ no es el único negocio que tiene el creador de contenido, pues tiene a la venta diferentes prendas y gorras, dedicadas a resaltar la comida colombiana y algunas palabras calificadas como “ñeras”.

Además, de ser parte de algunos programas matutinos en repetidas ocasiones como: “Yo, Juan Gabriel”, “Arriba Bogotá” y “Mañana Express”. Sin dejar de lado, las emisoras como “La Mega”, “Olimpica Estereo” y “Tropicana”. Sin duda ‘Estiwar G’ a pesar de que no ganó el premio durante el concurso se llevó grandes reconocimientos, convirtiéndose en una figura representativa de la farándula nacional.

¿Cómo ha sido la vida de ‘Estiwar G?

El influencer no ha tenido una vida fácil fuera del programa y un pasado por varias situaciones que le han marcado la vida, pues confesó que muchas veces tuvo que pasar noches en la calle, pues las drogas tocaron su vida y no fue para nada fácil salir de ellas, de hecho terminó por confesar que fue tanta la caída en su vida, que llegó a vender ropa para poder consumir. Sin embargo, fue su familia el mayor apoyo y no lo han dejado solo ni un segundo, siendo ellos los primeros en tener esperanza sobre su recuperación.

Luis Fernando Arias, como es su nombre real, encontró la salvación en estos personajes, mostrando un lado distinto y de encontrar la palabra ñero de forma no despectiva, además quiso ayudar a muchas familias que se mantienen del trabajo informal vendiendo comida en la calle, así que creó el formato del “Toxitour”