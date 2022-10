“Prepotente y creído”, así catalogan a Sebastián Martínez por mostrar sus costosas adquisiciones

Sebastián Martínez es uno de los actores más conocidos en el país, teniendo en cuenta su amplia trayectoria en la pantalla colombiana en producciones como: ‘Pa’ quererte’, ‘Hasta que la plata nos separe’ ‘Allá te espero’, entre otras. Y es que el paisa no solo ha cautivado a la audiencia con su talento, sino también se ha llevado varios elogios y siendo considerado uno de los intérpretes más guapos en el mundo del entretenimiento.

El actor aprovecha cada momento que tiene libre para poder compartir con sus seguidores aquellas situaciones de humor o de molestia que se presentan en su vida. Sin embargo, en esta ocasión fue blanco de algunas críticas por parte de algunos usuarios, pues, además, de su pasión por la actuación, también existe una por los motores, pues, a la fecha, el paisa cuenta con una motocicleta de alta gama y un lujoso automóvil.

A través de su cuenta de Instagram ha compartido algunas imágenes de sus adquisiciones. Sebastián cuenta con un vehículo sedán BMW, de acuerdo con la página de la marca, su precio puede estar rondando entre los $ 229.900.000 hasta los $559.900.000 pesos colombianos. Por otro lado, su motocicleta, de la misma marca, estaría sobrepasando los $100.000.000 pesos. Resaltando que no es claro si fueron comprados por el actor o son un regalo como parte de publicidad.

Sin embargo, esto no pasó por alto para sus seguidores, quienes no han dudado en referirse, al parecer, algunas de las actitudes que habría tenido el actor. Si bien, resaltan lo guapo que es, aseguran que es prepotente y grosero. Además, le piden que sea más humilde no solo por este episodio, sino también por cada una de sus publicaciones.

Por otra parte, también queda claro que cuando se trata de invertir en su familia, esto nunca es un problema para él, teniendo en cuenta la etapa escolar por la que atraviesa su hijo y el apoyo que ha buscado darle a su pareja, Kathy Saénz quien se estrenó como empresaria. La cual está enfocada en la belleza, cosmética y cuidado personal.