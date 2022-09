“Cierre esa boquita”: reviven la vez que Piqué mandó a callar a Shakira en sus entrevistas

La polémica por la separación entre la barranquillera, Shakira, y el futbolista español, Gerard Piqué, parece no tener fin por los constantes rumores que surgen cada día alrededor de ellos.

Desde que se dio a conocer la noticia sobre el fin de una relación que duró aproximadamente 12 años y que dejó a dos hijos, Sasha y Milán, los fanáticos y medios alrededor del mundo no han despegado sus ojos de la expareja.

Por medio del paparazzi español, Jordi Martin, se supo que el jugador del FC Barcelona le había sido infiel a la barranquillera desde hace varios meses con una joven de 23 años llamada Clara Chía.

Vale la pena recordar que el periodista se ha dado a la ardua tarea de seguir los pasos de Shakira y Piqué de cerca, dedicando horas de su vida a acampar junto a los lugares de residencia y espacios más concurridos por los famosos.

Martin le ha entregado primicias a varios medios internacionales, y de esta manera fue como se supo que esta no sería la primera infidelidad del deportista, pues en el año 2012 habría tenido un encuentro con su exnovia, Nuria Tomás.

La vez que Piqué le habría dicho a Shakira que cerrara la boca

En medio de la polémica, muchos usuarios han decidido tomar un lado en la separación y apoyar a la intérprete de ‘Te Felicito’. Así, Piqué ha quedado a merced de constantes críticas y señalamientos por las acciones y decisiones que ha tomado.

Por esta razón, en diferentes ocasiones los fanáticos han sacado a relucir los momentos en los que su comportamiento o su manera de referirse hacia Shakira fue mal vista por el público.

En una nueva ocasión, en internet se han encargado de revivir la vez que Piqué habría mandado a callar a la barranquillera luego de que ella diera unas declaraciones públicas sobre él que no le gustaron mucho.

Dentro de las palabras de la artista, alcanzó a mencionar que el deportista era muy territorial y que no le permitía grabar con otros hombres.

“Es verdad, no puedo poner un hombre en el video, entones ahora me toca con mujeres. Gerard me dijo: la próxima vez cierra esa boquita en tus entrevistas, vale”, habría dicho en su momento.

El hecho causó revuelo y una cadena de reacciones en contra de Piqué, por lo que la colombiana se habría visto en la obligación de salir a aclarara la situación.

“Recientemente, en algunas entrevistas mencioné que Gerard a veces podía ser territorial. Lo dije de forma humorística, pero veo que muchos medios de prensa se lo han tomado de manera literal. La realidad es que tenemos una relación muy linda y de mutua confianza. La próxima vez seré más cuidadosa al usar mi sentido del humor”, señaló.