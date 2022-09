Lina Tejeiro reacciona a ‘Te Perdí’ de Andy Rivera y dice que la ruptura no es marketing

Tras su viaje a Australia Andy Rivera liberó un nuevo tema que lleva por título ‘Te Perdí’, el cual muchos consideran como una carta abierta a Lina Tejeiro y desde entonces las redes sociales han estallado en la similitud de la historia de ambos con la letra, debido a la nueva relación de la modelo con el también cantante Juan Duque.

Puede leer: “Así nos haya herido otra persona, la herida la cargamos nosotros”: Andy Rivera habla de sus emociones

“Siento celos de saber que te perdí, y que ya a otro le das, lo que antes era pa´ mí, las cosas no han salido un poco bien. Me arrepiento no haber sido lo suficiente, en caso de emergencia dale llama, sabes que aquí estaré al pendiente”, dice parte de la letra con un video en el que la modelo tiene similitudes a Lina Tejeiro.

Los fanáticos del cantante no dejaron de opinar al pie del video y de inmediato relacionaron la letra con Lina Tejeiro. “Que canción es hermosa me pone el corazón chiquito, saber que esas canciones expresan todo lo que no puede decirle a Lina 😢” y “Lo triste es que la perdió 😢 y todos esperando que volvieran 😞”.

¿Qué dijo Lina Tejeiro de la canción de Andy Rivera?

Pero ahora la propia Lina Tejeiro ha ofrecido su postura sobre el tema, ya que se nota que leyó hasta los créditos de la misma, y aseguró que es solo una casualidad que el tema coincida un poco con su historia. Es así como en una entrevista con el actor y periodista Omar Vásquez en su personaje “Diva Rebeca” la modelo Lina Tejeiro lo ha contado todo.

“Yo lo único que le digo a la gente es que no crean todo lo que ven. O sea, yo no puedo decir sí es o no es, y tampoco puedo minimizar el dolor de otra persona” — Lina Tejeiro

Pero ante la insistencia si creía que era o no para ella de parte del entrevistador, ella reiteró que no lo cree. “Nadie ha dicho que sea para mí. No creo porque las canciones normalmente no las componen una sola persona. No creo que hubiera sido exactamente por mí, seguramente esa canción, de casualidad está escrita hace mucho tiempo y salió en este momento, pero no, no creo”.

Las preguntas y los cuestionamientos siguieron y le increpó a Lina sobre si la ruptura en realidad se trata de alguna estrategia publicitaria. Por lo que lo negó rotundamente, pues dijo que, de ser así, ahora misma estaría llena de dólares.

Puede leer: ¡Para enamorarse! Así sorprendió Juan Duque a Lina Tejeiro en el hospital

“¡Ojalá¡, ¡ojalá fuera marketing! Yo no estaría viviendo aquí, estaría viviendo en Miami nadando en los dólares. No es marketing, pero también entiendo que las personas piensen eso, pues a veces es difícil creer todo lo que sale a la luz y como a veces usan tantas cosas para el marketing, pues se prestan para el doble sentido”, aseveró Lina Tejeiro.