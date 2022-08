Así está Andy Rivera sanando su corazón

Los días pasan y el cantante Andy Rivera sigue en su reconstrucción personal, en conseguir más la felicidad que la perfección y así lo ha dejado saber en su red social de Instagram. Y es que el cantante atraviesa por un momento de reflexión y sanación total.

“Enamorándome más del Andrés que quiere ser feliz que del Andrés que quiere o pretende ser perfecto. 🫃🏻❤️‍🩹”, es una frase con la que Andy Rivera acompañó un seriado de imágenes en las que recibió cientos de mensajes alentadores.

Pero este no fue el único mensaje, pues a través de sus historias publicó un texto que llamó poderosamente la atención de todos sus seguidores en el que precisa que la vida no se arregla solo con dinero, ni una casa gigante.

“La felicidad no proviene de las posesiones materiales, ni siquiera las físicas, porque el cuerpo envejece y todos morimos. Además, no nos llevamos ni un peso a ningún lado, la felicidad y el estado de paz llega cuando sueltas tus miedos, te dejas ser, sanas las heridas de tu niñez, tu adolescencia e incluso las que te hicieron ayer. Cuando aprendes a respetarte a ti y no dejar más que todos te digan quien ser y como ser”.

La depresión de Andy Rivera

Luego llegó una confesión en medio de las palabras en las que se mostró más que empático con aquellas personas que, sin importar estatus social o edad, están sumergidas en un laberinto similar como lo es la depresión.

“Hoy entiendo a todo el que esté sintiendo depresión sea rico, joven, viejo, de Rusia o mi vecino, entiendo que, aunque ante los ojos de todos, tu vida luzca perfecta quizá no es la que querías para ti” — Andy Rivera

“Quizá sientes que quieres salir a buscar algo y el miedo de ser incapaz de hacerlo te hace sentir hoy así, pero somos más que esa sensación de frustración. Hay algo mucho más fuerte y capaz dentro de nosotros de lo que imaginamos. No sé cuál es la solución aun, pero nos vamos a acompañar”, finalizó Andy Rivera.