¡Para enamorarse! Así sorprendió Juan Duque a Lina Tejeiro en el hospital

La relación de Lina Tejeiro con Juan Duque cada día emociona más y que el par de tortolos buscan cualquier ocasión para demostrarse su amor y queda evidenciado en las redes sociales de ambos.

Recientemente quedó claro una vez más y es que la modelo tuvo que ser atendida de urgencia en un centro asistencial de Colombia y mientras estaba allí esperando la supuesta visita del doctor llegó uno, pero particular.

Y es con una bata blanca junto a un ramo de flores llegó luego de esperar sumamente ansioso en el pasillo. En el video que fue publicado en las historias de la red social Instagram de Lina Tejeiro, y que fueron recopilados por una cuenta dedicada al espectáculo colombiano, se ve la cariñosa y muy amorosa escena.

“Doctor siga” se escucha a la acompañante de Lina Tejeiro mientras Juan Duque dice rápidamente “¿Ya comió la paciente?” y se abrazan en el más tierno de los abrazos mientras Lina Tejeiro estalla completamente de emoción.

Durante su sorpresiva visita Juan Duque se refirió a los aparatos que miden los signos vitales de Lina Tejeiro como un power bank que espera que la llenen de energía para salir adelante ante la situación.

Es de recordar que, a través de sus historias de Instagram, la colombiana se dirigió a sus seguidores y les contó que tuvo que llegar de urgencias al lugar por un fuerte dolor de espalda que estaba experimentando.

“Resulta que yo sufro de reflujo urinario, o sea que se me devuelve el ‘chichí’, y por eso me dan infecciones urinarias desde muy chiquita. Tenía todos los síntomas de otra pielonefritis y estoy esperando los resultados del urocultivo. Voy a aclararles algo, porque muchos supuestos doctores de Instagram me están diciendo que ‘eso te pasa por tener relaciones sin protección’ y no es así”, contó Lina Tejeiro.