¿Se pasó de cursi? Este fue el regalo de Lina Tejeiro a su novio Juan Duque

Lina Tejeiro y Juan Duque son una de las parejas del momento en el espectáculo colombiano y en especial de las redes sociales, pues los seguidores de ambos artistas siguen paso a paso el transcurso de la relación.

Ahora, recientemente en su Twitter actriz ha revelado más detalles de cómo va la relación y confesó que es muy cursi. Pues le regaló al intérprete de ‘X Ti Lo Hago’ con un hermoso arreglo de flores rojas que venían acompañadas de fresas cubiertas de chocolate.

Tras enviarlo escribió en Twitter una frase que llamó la atención de todos “Sí, a veces me paso de cursi. Solo a veces”. El tuit fue casi que inmediatamente respondido por su cuñada Ana Cristina Duque quien le dijo “Que si todas esas fresas con chocolates son solo para Juanjo o que si la hermana también se puede comer una, mandan a preguntar por ahí 🙊ja ja ja”.

Ante esto la modelo no dejó de reaccionar y obviamente le dio permiso a la hermana de Juan Duque agarrar lo que quisiera, pues agregó “Confirmando que si soy re cursi ♥️ Ja ja ja ja 🙈 hasta tres 🍓”.

Días atrás contó cómo surgió el amor con Juan Duque y dijo que ya se habían visto en persona, pero que en ese momento no pasó absolutamente nada, pues el flechazo llegó después.

“Alguien reposteó un Reels de él y ahí lo empecé a seguir en su cuenta. Nos conocimos en persona, de tú a tú, en el cumpleaños de Aida Victoria Merlano, pero ahí no pasó nada, ahí no hablamos, fue después. Luego empezamos a hablar por Instagram y hasta el Sol de hoy nos seguimos conociendo”.

Indicó que la historia tiene muchos más detalles, solo que prefiere dejar que sucedan más cosas, y que se haga más interesante para contarla más a fondo, pero contó lo que le gusta de un hombre y tal parece que Juan Duque cumple con los requisitos.

“Son un conjunto de cosas las que hacen que a mí un hombre me atraiga, debe tener una personalidad real, genuina, que no le interese aparentar absolutamente nada conmigo, que sea trabajador, y que tenga un sentido del humor como el mío”.

Lina Tejeiro precisó que no se arrepiente de hacer pública su relación tan rápido y agregó que no tenía nada que ocultar, y más cuando hay personas que no quieren ver a otras disfrutar de la felicidad.