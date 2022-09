“Se me subió el muerto”: Yina Calderón contó aterradora experiencia que no la deja dormir

Una de las influenciadoras colombianas que más da de qué hablar es la DJ y empresaria de fajas Yina Calderón. En una nueva oportunidad, la joven llamó la atención de sus seguidores al relatar una aterradora situación que está viviendo por las noches.

Recientemente, la famosa protagonizó un bochornoso momento cuando fue abucheada durante un evento al que fue invitada por su amigo, Alan Ramírez. Luego de lo ocurrido, Calderón se desahogó en sus historias y expresó estar muy afectada por el trato que había recibido en tarima.

Yina Calderón contó aterradora experiencia que no la deja dormir

Cualquiera que siga a la joven en redes se dará cuenta de que su vida está llena de constantes anécdotas que no siempre resultan bien. Esta vez, se encuentra en medio de una situación que le ha quitado la paz durante las noches.

“Se me está ‘subiendo el muerto’, así se llama la teoría, me da escalofrío y me dan ganas de llorar (...) Estaba en mi cama cuando se me subió, me puse a orar. Y ayer fue terrible, no pude dormir, se me subió dos veces”, comenzó diciendo a través de historias subidas a su cuenta de Instagram.

De igual manera, habló del término ‘parálisis del sueño’, que es común entre la población, pero señaló que se trataba de otra cosa, pues llegó al punto de que siente cómo la tocan indebidamente.

“En mi caso es muy extraño, porque siento que se me sube y me empieza a manosear y trata de meterme la parte íntima en la cola. ¡Horrible! No sé qué hacer, no sé a qué se deberá, necesito que ustedes me ayuden. Me da miedo hasta acostarme a dormir porque se me sube”, expresó con la voz cortada.

Mas adelante, Calderón mostró algunas capturas de pantalla de conversaciones que ha tenido con otras personas en busca de una solución, y se alcanza a leer cómo le mencionan que podría tratarse de un demonio, especialmente de un incubus, descritos como entidades que consumen la energía de las personas a través de actos sexuales.