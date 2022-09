“Como payasa”, Yina Calderón afirma ser víctima de ataques por parte de Alán Ramírez en una fiesta

Yina Calderón se ha convertido en una de las figuras más polémicas en redes sociales debido a sus constantes declaraciones sobre otros personajes del mundo del entretenimiento. Además, por la serie de cirugías que se ha realizado, en donde espera convertirse en una ‘Barbie’. Pero, su sueño no termina allí, pues, se encuentra llevando a cabo su casa de ‘Barbie’, la cual espera que sea abierta próximamente.

Y es que, Calderón suele ser muy activa en sus redes sociales en donde, sus seguidores están al tanto de cada actividad que suele realizar la creadora de contenido. En sus más recientes historias se le vio llorando, en donde intentaba relatar lo sucedido, pero, en el fondo, uno de sus acompañantes se refería de manera violenta al cantante Alán Ramírez, asegurando: “Hay que recalcarle, Alan Ramírez es un hiju/&%@ payaso, ¿por qué no respeta?, que se deje de ser tan mar&%@, tan lambón y tan hiju$%&@. Porqué usted se montó ahí, a decir unas palabras, y le bajaron al micrófono.

Yina, momentos más tarde y más calmada, aseguró que el cantante la había invitado a una fiesta de cumpleaños, según ella, para humillarla frente a todos los asistentes que se encontraban en el lugar. “Alan Ramírez, una de las personas que yo más amo y quiero, me invito para ser la payasa, que lastima Alán porque la carrera se te va a caer”.

La empresaria relató que el cantante Alexis Escobar la invito a subir a la tarima y los asistentes del lugar, empezaron a gritar: fuera, fuera. Calderón aseguró que alguien que se encontraba en el fondo fue quien inició la ola de comentarios, al parecer, Alán Ramírez. Posteriormente, agregó: “porque hagamos guaracha, no, yo no necesito lamberle a nadie, yo siempre he sido una hiju%$#@ pa’ todos ustedes. De verdad, Alan me invitó a este cumpleaños pa’ ser la payasa.

Además, se refirió a quienes criticaron su ‘look’ teniendo en cuenta que ella hace guaracha, género que respeto y amor, así que no habría podido ir de otra forma, Calderón resaltó: “Que no les guste mi presencia, lo acepto, pero no me inviten. No me inviten pa’ que yo sea ‘el oso’ de la fiesta”, señaló la ex Protagonista de Nuestra Tele”.

La influencer dejó claro que Alan ya no era su amigo, ya que, lo ocurrido, fue un acto de irrespeto contra ella. También, agregó que era una fan de su música desde sus inicios y enfatizó que no había consumido alcohol y estaba en sus cinco sentidos durante su tiempo en la celebración.