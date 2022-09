Hermana de Yina Calderón contó qué fue lo que pasó en el evento en el que fue humillada

Una de las influencers más polémicas del país es Yina Calderón, conocida por sus mezclas musicales de guaracha y su negocio de fajas. Las últimas semanas no han sido las mejores para la joven, pues se ha visto involucrada en varias situaciones que la han afectado emocionalmente.

La empresaria suele ser muy activa en redes sociales, en donde reúne más de 68 mil seguidores y comparte las constantes anécdotas que atraviesa en su vida cotidiana. Fue así como, en los últimos días, se supo que fue víctima de un ataque a su camioneta, en el que se robaron varias de sus pertenencias.

En una nueva oportunidad, la influencer se dirigió a su público para contar la fuerte experiencia que vivió durante un evento de Alan Ramírez al que fue invitada en la noche de este jueves 15 de septiembre.

A través de historias subidas a su Instagram, Calderón narró que se subió al escenario y la respuesta de los asistentes fue abuchearla y bajarla, por lo que aseguró que fue invitada “para ser una payasa”.

“Me levanté a la tarima, Alexis Escobar estaba cantando, él me cogió de la mano. Cuando me paré en la tarima, todo el mundo empezó: ‘¡Fuera, fuera, fuera!’. Bebés, no hay por qué, porque hagamos guaracha y esa mie... (...) Alan, siendo una de las personas que más quiero en la vida, me invitó pa’ que yo fuera el payaso”, dijo en medio de su desahogo.

¿Qué dijo la hermana de Yina Calderón sobre el hecho?

Juliana Calderón es otra figura polémica, especialmente por las recientes declaraciones que dio sobre su relación con su hermana. A propósito de lo ocurrido en el evento, sus seguidores aprovecharon para preguntarle por lo que había pasado.

“Ella se subió a la tarima y yo apenas vi a mi hermana y yo ‘ay, hermana’ porque yo la respeto, y la admiro y la quiero y la verdad mi hermana es mi hermana. Y al lado había un señor gritando dizque ‘fuera, fuera, fuera’ y yo estaba tomada la verdad”, contó la joven.

Asimismo, dijo que en medio de su borrachera, decidió regarle el trago encima a la persona que estaba abucheando a su hermana. “Le dije ‘respete, aprenda a respetar’ y más que es una mujer y yo a las mujeres las admiro, las quiero y las respeto”, agregó.