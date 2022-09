Yeferson Cossio dice que los colombianos son como cucarachas

El creador de contenido Yeferson Cossio continúa con su estancia en Japón, desde donde dice estar buscando la paz y privacidad lejos de los acosos de sus seguidores. Es así como a través de su Instagram reveló cómo se siente estar sin escoltas.

“No tengo que andar con escoltas, o sea mis escoltas son unas personas increíbles, yo los quiero mucho, uno quiere tener privacidad a veces, puedo caminar por ahí, saben tomé el tren y todo, nadie me acosó y fue genial”, dijo en primera instancia Yeferson Cossio.

Pero durante el en vivo alguien les cuestionó si es que no le gusta el poder tener contacto con la gente a lo que replicó que en efecto es la vida que él escogió y que de ser así pues cerraría sus redes y no descartaría que en poco tiempo sea olvidado. Sin embargo, al menos por estos momentos, él prefiere la paz, y estar en ese lugar donde no le conocen mucho y puede tener una “vida normal”.

“Si me conocen medio bastante, porque nosotros los colombianos somos como cucarachas no, nosotros estamos en todos lados. Entonces he visto muchos, pero es bien no hay acoso. Salgo a la calle y me ven con cualquier persona, le toman una foto y de una los medios dicen que es mi novia. Aquí puedo estar tranquilo” — Yeferson Cossio

Añadió que una de las cosas que mas extraña de Colombia son sus mascotas, y ante la petición de algunos seguidores de adoptarlos les dijo que no, que para ello tiene a un equipo de veterinarios y a su hermana Cintia Cossio. Dijo que está duplicando su trabajo en Tokio y que está durmiendo muy poco para construirse de un imperio y poder así dividir su tiempo.

“Ni siquiera tengo tiempo de revisar mis chats, yo no soy el que ve mis historias. Yo soy un hombre muy ocupado, no crean, y más aquí, porque tengo que madrugar, trabajar con mis empresas, porque no es solo las redes sociales, yo tengo muchas cosas. Para luego ponerme al día, para luego hacer mis dos horas de ejercicio, comer, estudiar japones y tratar de tener vida social y encima dormir dos o tres horas por día, no crean, aquí me está tocando duro”.