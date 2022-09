¿Confesiones de borracha? Yina Calderón quiere hacer las paces con Epa Colombia

Abrazando a El Gato, uno de sus amigos, la DJ Yina Calderón en medio de varias copas de más y bien subidas a la cabeza confesó lo que todos no se imaginaban y es que desea poder retomar su cercanía con Epa Colombia.

“Parce yo me he puesto a pensar, aquí con los traguitos en la cabeza, que yo debería hasta hacer las paces con la Epa, todo es un muy duro cierto y yo entiendo que nosotras nos lo merecemos”, dijo en primera instancia Yina Calderón.

Pero luego continuó su confesión y admitió algunas de las más fervientes críticas que recibe a diario por sus opiniones sobre la vida de otras estrellas del espectáculo colombiano.

“Maric… no es porque esté borracha, no es porque esté borracha yo siento que yo también soy a veces muy criticona, muy buscona”, remató.

Sin embargo, esto no quedó allí, pues sobre los videos —que publicó en su red social Instagram y que fueron recopilados por una cuenta dedicada a la farándula colombiana— dejó suspendidos en la parte inferior de la pantalla dos mensajes bastantes claros, que muchos ven como una disculpa pública con cada persona que ha ofendido a través del tiempo.

“Yo siento que a veces juzgo mucho y no me doy cuenta que yo cometo errores. Las puertas están abiertas para Epa y para los que algún día ofendí. Estamos para crecer juntos. A veces me meto mucho en lo que no me importa y tienen ustedes razón muchachos, estamos en un medio muy difícil, vamos a ayudarnos los unos a los otros”.

Es de recordar que hace unas semanas atrás Yina Calderón había lanzado una crítica a Epa Colombia por su comportamiento durante una feria de cosméticos y dijo que la empresaria “estaba ardida porque no la dio”.