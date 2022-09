Le salió caro el cambio de ‘look’ a Jessi Uribe y no por el dinero precisamente

Jessi Uribe, cantante de música popular, quien se dio a conocer gracias a su participación en el programa de canto ‘A otro nivel’. El reality le permitió al bumangués ser parte de diferentes eventos nacionales y al día de hoy ya se encuentra compartiendo su música alrededor del mundo. Además, gracias a su incursión en el mundo del entretenimiento, conoció a su actual esposa, la también cantante Paola Jara, eso sí, en medio de varias polémicas por una presunta infidelidad por parte Uribe a su expareja Sandra Barrios.

Luego de una gira por varios países, Jessi decidió hacerse un cambio de ‘look’, para resaltar los tiempos de cambio que se vienen para él y claramente, mejorar su imagen ante sus cientos de seguidores. El intérprete de ‘Dulce pecado’ los contó a sus fans que se había aplicado un tinte color gris en su pelo, sin embargo, este ocasionó efectos secundarios en su cabeza, de acuerdo con el clip, su cabeza se brotó, además, de sentir sarpullido en esa parte de su cuerpo, relató entre risas el cantante.

A pesar de las reacciones que tuvo la tintura en su cabeza, a Jessi se le vio emocionado por el resultado final, afirmando: “Les muestro como quedé una chimba”. El artista se está preparando para la feria de su ciudad natal, Bucaramanga, donde se estará presentando en las próximas semanas.

Y es que hace unos días el cantante mostró su cambió de imagen en varias de sus presentaciones y las críticas no se hicieron esperar. Algunos usuarios lo comparan con Cristian Nodal, debido a su gran parecido. Además, dicen no estar de acuerdo el tono que eligió el artista, pues, no está de acuerdo a su color de piel.

Otros, en cambio, prefieren dejar de lado el aspecto de Uribe, para resaltar sus buenas presentaciones, la letra de sus canciones y por supuesto, uno que otro mensaje de amor y dedicatoria para el cantante. Y es que recientemente el artista, compartió su número telefónico con sus seguidores en donde fue bombardeado de mensajes y llamadas en cuestión de segundos. Momentos más tarde aclaró que no desea recibir llamadas tan solo mensajes.