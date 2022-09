Sara Uribe revela detalles de su proceso de depresión y sus cambios físicos

Sara Uribe, modelo y presentadora, se ha convertido en uno de los personajes más queridos en redes sociales debido a su carisma y las experiencias divertidas que suele compartir a diario con todos sus seguidores. Actualmente, la creadora de contenido ha estado enfocada en su empresa, La casa mágica de Sara U. Además, de estar presente en eventos de belleza en varias ciudades del país, aunque reveló hace algunos meses que deseaba volver a su rol como presentadora en Colombia.

Uribe hace algunos meses reveló que ha tenido que afrontar difíciles momentos de depresión y ansiedad. Si bien, el humor ha sido una de las cualidades especiales de la empresaria, también aprovecha aquellos momentos para referirse al tema: “La depresión y las enfermedades mentales son eso: enfermedades muy serias y hay que tratarlas, prestarles atención y buscar ayuda. Pedir ayuda y buscarla no te hace más débil, por el contrario: te hace una persona valiente que se da cuenta de lo que necesita”.

Recientemente, volvió a compartir con sus seguidores nuevos detalles de su proceso, por medio de una dinámica de preguntas: “¿Cómo lograste salir de todo eso que te pasó? Siento que estoy muriendo por dentro. Tengo depresión”, esta fue la pregunta de un seguidor. Ante esta, la modelo aseguró: “Yo también sentí muchas veces que me iba a morir y no me morí. Lloré mucho, estuve mal, pero me levanté. Además, llorando, llorando y llorando lo que más puedas. Sácate ese taco que tienes, llora y date permiso de estar mal. Pero siempre recuerda que estará bien, porque todo pasa, ¡todo!”.

Otra de las preguntas que resaltó fue: “¿Estás haciendo dieta, Sara?”. La expresentadora se refirió al tema mostrado una foto de su abdomen, en donde asegura que está siguiendo una estricta dieta con el fin de rebajar uno que otro kilo, ya que, tiene algunos compromisos laborales en donde espera verse lo mejor posible. También, de algunas ayudas como lo son drenajes linfáticos, ejercicios y algunas medicinas naturales.

Aunque desea verse un poco más esbelta, ha dicho que no quiere volver a estar muy delgada como lo estuvo por algún momento, pues, ahora, sus prioridades son su hijo Jacobo y los proyectos que aún tiene en mente llevar a cabo.