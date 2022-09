¿Qué tiene empacado en su maleta Aida Victoria Merlano si va a la cárcel?

La influencer, Aida Victoria, quien ha acaudalado en su cuenta de Instagram más de 3.5 millones de seguidores y más de un millón en TikTok, se encuentra vinculada a un proceso judicial por cuenta de la fuga en 2019 de su mamá, la excongresista, Aída Merlano. Quien además se encuentra prófuga de la justicia en Venezuela.

En la tarde de este martes, el juez de conocimiento de Bogotá, quien recientemente determinó que la joven Aida era culpable de los delitos de favorecimiento de fuga y uso de menores, comunicará la pena que deberá cumplir y si lo hará en medida intramural o no.

Por ello, 24 horas antes, la creadora de contenido realizó un en vivo a través de su cuenta de Instagram, donde le contó a sus seguidores que ya tiene lista la maleta sea cual sea la decisión del Tribunal. “Ya empaqué dos joggers, algunas camisetas y productos de aseo. Me compré una cobija...y ¡ah! Unas sábanas”.

También dijo que se encuentra en Barranquilla y allí esperará la decisión del togado. Por lo que le dijo a sus seguidores, quienes insinuaban jocosamente si también se iba a escapar como lo hizo su madre, sonrió y respondió que no, “hace mucho tiempo lo hubiera hecho y no estaría aquí esperando”.

En entrevista con la Revista Cambio, dijo estar preocupada por la situación económica de su familia y trabajadores, pues ellos dependen de las ganancias que genera a través de sus redes sociales. “A mí lo que me preocupa es la parte económica, que ellos tengan cómo solventar esos gastos… Estoy montando otro negocio que se sostenga sin mí”.

Por ello, confesó que idearía una línea de negocio en caso dado que vaya a la cárcel. “Si me toca hacer un pódcast desde la cárcel, pues lo hago. Genero empleos dentro de la prisión, lo hago y monto mi otro emprendimiento, que no les voy a decir qué es para que no se copien y si no me meten presa, pues lo monto para las chicas que generen ingresos”.