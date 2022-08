La peinada de Amparo Grisales a tuitero que se burló de su edad por House of the Dragon

La promesa de HBO Max ya salió al aire y está siendo trasmitida cada ocho días con un nuevo capítulo en la plataforma. ‘House of the Dragon’, la precuela de Game of Thrones, ya ha tenido bastante éxito y amenaza con ser el fenómeno de este año. Ahora, la actriz y presentadora colombiana, Amparo Grisales, se ha vuelto noticia por su reciente anuncio de colaboración en el programa.

Y es que hace pocos días la actriz publicó que gracias a la nueva serie de HBO, “llegó la hora de conocer casi todos los secretos de nuestra Targaryen colombiana, Amparo Grisales”. En la serie, en la que también participa la actriz y presentadora colombiana Laura Tobón, al parecer, se conocerían secretos sobre la actriz de amplia trayectoria, conocida como ‘la diva’ de la televisión colombiana.

Pero a parte del anuncio, la actriz, como es común, ha recibido críticas por el mayor misterio alrededor de su vida: su edad. Como ha acompañado a los colombianos desde hace muchos años en la televisión colombiana, a Amparo Grisales siempre se le han burlado por lo “vieja” que es. Sin embargo, es precisamente este factor lo que la ha convertido en una actriz que no ha perdido vigencia.

Muchos y muchas la halagan puesto que a pesar de su avanzada edad, se ha conservado con un aspecto físico muy joven, que según ella es 100% natural, pues continúa haciendo ejercicio y alimentándose estrictamente bien.

Precisamente un tuitero que se hace llamar Targaryen utilizó su edad para burlarse de ella y dijo que seguro su participación en House of the Dragon se debe a que “sale cuando narran los hechos de 700 años antes” de la propia serie. Sin embargo, el hombre no esperaba la ‘peinada’ que la actriz le pegó por sus declaraciones.

“Para ser un TARGARYEN… no sabes mucho sobre nuestra Dinastía..!! Antes de “House of the Dragón”fueron mas de 700 años existiendo ! Lástima que un jovencito como tú no haya heredado la sabiduría y majestuosidad de mi generación…!!!”, fueron las palabras en la respuesta de la actriz por medio de sus redes sociales.

¿Amparo Grisales y Laura Tobón en House os the Dragon?

Para sorpresa de todo su público la legendaria actriz Amparo Grisales es una de las descendientes de la Casa Targaryen, según una de sus más recientes publicaciones en su red social Instagram.

Mientras la actriz aparece llenando de intriga el ambiente con cada palabra, hace su entrada la espectacular Laura Tobón quien es su doncella, por lo que se le ve ayudándole con la corona y sirviéndole una copa con mirada de traición. Seguidamente tal como en la vida real, la actriz rememora sus tiempos de juventud, solo que asegura que era tal cual como una Targaryen.

“Si me hubiesen visto en esa época no me habrían reconocido con mi pelo largo y plateado. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales. Con la gente es diferente. Si tan solo supieran por todas las que he pasado: guerras, conflictos de poder, disputas familiares. ¡Qué sigan hablando! A mi ese fuego no me quema. ¿Los tengo intrigados?”, son algunas de las palabras que pronuncia la actriz para dar paso al tráiler de la serie ‘House of The Dragon’.