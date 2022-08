Amparo Grisales dice ser la Targaryen colombiana ¿Hablará en valyrio?

Para sorpresa de todo su público la legendaria actriz Amparo Grisales es una de las descendientes de la Casa Targaryen, según una de sus más recientes publicaciones en su red social Instagram.

Y es que, en lo que es una colaboración con la cadena HBO, la actriz aparece ataviada como si viviera en el mismismo Westeros y no en Colombia confesando una que otra cosa, por lo que escucharla decir “Zaldrízes buzdari iksos daor” o “dracarys” no será nada extraño.

“¿Alguna vez escucharon el rugido de un dragón de cerca? Llega una nueva serie que no se pueden perder, si quieren saber algo más sobre mi pasado. En cada nuevo episodio conocerán mis grandes secretos”, es como inicia en sus palabras la actriz.

Luego, con su particular actitud, cuando se le cuestiona sobre los años que tiene responde de manera altiva y en tono amenazante como una verdadera monarca de los siete reinos “¿Mi edad? ¿Qué te pasa? Por supuesto que no”.

“A mí ese fuego no me quema”

Pero mientras la actriz aparece llenando de intriga el ambiente con cada palabra hace su entrada la espectacular Laura Tobón quien es su doncella, por lo que se le ve ayudándole con la corona y sirviéndole una copa con mirada de traición. Seguidamente tal como en la vida real, la actriz rememora sus tiempos de juventud, solo que asegura que era tal cual como una Targaryen.

“Si me hubiesen visto en esa época no me habrían reconocido con mi pelo largo y plateado. Lo que nunca cambió fue mi amor por los animales. Con la gente es diferente. Si tan solo supieran por todas las que he pasado: guerras, conflictos de poder, disputas familiares. ¡Qué sigan hablando! A mi ese fuego no me quema. ¿Los tengo intrigados?”, finalizó la actriz para dar paso al tráiler de la serie ‘House of The Dragon’.

El video de la actriz publicado simultáneamente por la cadena HBO y Laura Tobón se llenó de divertidas reacciones de sus seguidores quienes quedaron a la expectativa de saber de qué se trata, pero que de igual manera confesaron que les encantó el montaje.