“No lleva ni un mes”, ¿por qué la novela de Vicente Fernández se acaba tan rápido?

Vicente Fernández fue uno de los cantantes más famosos de la historia de la música latina, convirtiéndose en el rey de la ranchera. Por eso mismo, muchos creyeron que su novela sería un éxito total, y la verdad es que la novela debutó, según Ibope, con 10 puntos, pero a partir de allí empezó a bajar.

Muchos han querido hacer la vida de ‘Chente’, pero la verdad, es que la familia del fallecido cantante se han opuesto totalmente a más producciones, incluso con demanda de por medio, pero esta, que se está transmitiendo en televisión nacional, es la única que han aprobado.

Al principio, muchos comentaron que no estaba tan divertida de ver, porque tenía muchos cambios de tiempo, lo que hacía que muchos se confundieran y que no les diera ni el chance de perderse un solo capítulo, porque o si no, le perdían la historia a la novela.

Los televidentes han notado que la novela está llegando a su fin pronto, así que se han extrañado, pues no lleva ni un mes al aire

¿El rating de la novela de Vicente Fernández no está dando?

La novela se está acabando bastante rápido, pero no tiene que ver con el rating, de hecho, según el último reporte que ha dado Kantar Ibope, la producción se posicionó en el puesto número tres, debajo de ‘La voz Kids’ y Noticias Caracol, con un puntaje de 11, 9 y 6 respectivamente. La producción incluso está por encima de ‘Hasta Que La Plata Nos Separe’, que ha sido una novela muy comentada en redes sociales.

El que la novela se acabe no tiene que ver con su rating, de hecho, es porque la producción es bastante corta y solo consta de 30 capítulos, para lamento de los fanáticos que se engancharon con la historia de Vicente Fernández.