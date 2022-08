“Qué rumba tan larga”: ‘La Jesuu’ se sinceró sobre su consumo de drogas tras 24 horas de fiesta

Valentina Ruíz, más conocida como ‘La Jesuu’, es una de las influencers más reconocidas en redes sociales, en donde acumula más de tres millones de seguidores. Ruíz ha ganado su fama por el contenido humorístico que publica, además de la amistad que mantiene con otras figuras públicas y algunas polémicas en las que se ha visto envuelta.

Algunos de los influencers con los que se relaciona son las polémicas ‘Epa Colombia’ y Andrea Valdiri, y pese a que en alguna ocasión se ha conocido de roces con estas, ‘La Jesuu’ conserva un bajo perfil en comparación con otros personajes.

Además de esto, es reconocida porque sufre de alopecia severa y por las pelucas que suele lucir y que llegó a fabricar para otras mujeres con su misma condición.

‘La Jesuu’ habló sobre su consumo de drogas

A través de su cuenta de Instagram, la joven publicó una serie de historias en las que quiso sincerarse con sus seguidores y contar que solía tener un problema con el consumo de drogas. Esto lo hizo luego de estar en una rumba que duró casi 24 horas.

“No mami, te digo que yo no me imaginaba meterme una rumba tan larga en el día de hoy. Te juro que yo no entendía nada, y casi no me gusta”, comenzó a decir Ruíz en su cuenta, mientras decía que, inlcuso, llego a quedarse dormida junto al DJ de la fiesta.

Asimismo, aprovechó para hablar de su pasado y confesar que antes salía muy seguido y solía consumir sustancias fuertes, pero que actualmente su estilo de vida es muy diferente.

“Esto es algo que no muchos saben. Antes, cuando me gustaban bastante las rumbas de techno y guaracha, yo no perdonaba un fin de semana y ahí sí le jalaba bastante, pero ya no”.