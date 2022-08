Se conoce el motivo de la salida de Yina Calderón de ‘Duro contra el mundo’; se agarró con otra influencer

El sábado 20 de agosto fue el estreno de ‘Duro contra el mundo’, el concurso que llega en reemplazo de El Factor X los fines de semana en el Canal RCN y que tuvo que ser estrenado un poco antes de lo anunciado, debido al partido de la Selección Colombia Sub-20.

Lo llamativo del programa es que los concursantes son personalidades reconocidas de Colombia como humoristas, actores, presentadores, influenciadores, entre otros. Una de las que hizo parte del juego fue la creadora de contenido Yina Calderón, quien no duró si no un capítulo.

Vea también: Nacho, de La Voz Kids, aclaró si su actual pareja tuvo que ver con su divorcio: “la destruyeron mediáticamente”

La mujer explicó hace un tiempo en sus redes sociales la razón de su salida de ‘Duro contra el mundo’: “Me retiré por voluntad propia, no soporté a alguien y me fui… Metieron a alguien que no es de mi agrado y no estoy para aguantarme a ningún payaso al lado. No me voy a prestar para payasadas”.

Tras su renuncia, se creó un ambiente de expectativa por saber con quién había sido el altercado que la hizo retirarse del concurso, pues ella había dicho que cuando el programa estuviera al aire, sus seguidores se iban a dar cuenta.

Yina Calderón renunció a ‘Duro contra el mundo’ por pelea con Karen Sevillano

Efectivamente durante el concurso se vieron diferentes momentos en el que se notaba que el agarrón era con la influenciadora Karen Sevillano, quien hacia parte del equipo rosado, el rival del morado en el que estaba Yina Calderón.

Le puede interesar: Claudia Bahamón se sinceró y habló de cómo se siente desde que se retiró las prótesis mamarias: “estoy sana”

El perfil de Instagram dedicado a la farándula colombiana La Chismosa News capturó los momentos de rencilla entre estas dos mujeres. En primer instante, en una prueba de equilibrio en el que primero debía dar vueltas en un aparto para cruzar la barra mareada, el actor Omar Murillo, otro de los concursantes del equipo morado, le dice a Yina: “Hazlo por Karen, que te odia” y se observar a la vallecaucana presionando por la descalificación de su colega.

Hubo otros encontronazos como que Karen le celebraba triunfos en la cara a Yina, pero la ‘gota que rebasó la copa’ fue un cruce de palabras que tuvieron luego de que la vallecaucana intentara convencer a los jurados que una decisión había sido injusta.

“Nené, pero lo dañaron”, dijo Yina a lo que Karen le respondió: “usted se calla” y por supuesto la exparticipante de ‘Protagonistas de Novela’ se molestó y le contestó: “Cállese usted, boba, ¿qué le pasa?”

Lea también: “Pensé que nunca iba a decir esto, pero me les voy”: La Liendra se aleja de las redes sociales

Estas rencillas provocaron que Yina Calderón se retirara de ‘Duro contra el mundo’ y su actitud derrotista en una prueba del muro dejó ver que ya quería salir, la presentadora Maleja Restrepo la despidió y ella dijo que se iba porque no podía con tanta hipocresía.

Cuando Calderón había contado de su renuncia tiempo atrás, comentó que al ver la grosería con la que estaba siendo tratada por Sevillano, habló con el productor del programa, le agradeció por la oportunidad, pero que no se iba a aguantar ese trato y por eso daba un paso al costado.