“A ‘El Rey, Vicente Fernández’ lo ayudó en el rating ‘La Voz Kids”: opiniones tras el estreno de la serie

El miércoles 3 de agosto se estrenó ‘El Rey, Vicente Fernández’ la producción que cuenta la vida y obra de uno de los cantantes mexicanos más populares de Latinoamérica desde su niñez hasta su estrellato.

Sin embargo, el debut de esta bioserie no logró apoderarse del primer lugar del rating, la súper producción de Caracol Televisión en compañía con Netflix se ubicó segunda por debajo de ‘La Voz Kids’.

Vea también: Rating: ¿Cómo le fue a ‘El Rey, Vicente Fernández’ en la noche de su estreno?

Además han aparecido varias críticas al primer capítulo, la más común de encontrar es sus saltos en el tiempo, pues el detalle de mostrar por pedazos partes de su niñez, su juventud y su vida adulta no gustó mucho.

“Una historia enredada”, “ni logró meterse en las tendencias”, “muy buena producto, pero su narrativa es muy confusa”, “lo único feo son los saltos en el tiempo”, “no me gustó el paso de chiquito a grande y viceversa, uno se pierde”, entre otras han sido las críticas.

Sin embargo, también hay comentarios positivos a favor de ‘El rey, Vicente Fernández’: “no es apta para gente floja”, “ame a Kaleb con interpretación”, “es excelente, solo que la gente no está acostumbrada a estas narraciones”, “tremenda superproducción2, Así es que debe hacerse una serie biográfica” y más.

Críticas a la serie ‘El Rey, Vicente Fernández’

El periodista Carlos Ochoa, quien se especializa en sus redes sociales en analizar las diferentes producciones colombianas, hizo los pro y contra de la serie.

Le puede interesar: “El Rey”, la serie de Netflix sobre la vida de Vicente Fernández, ¿en qué se diferencia de la de Televisa?

“Me gustó está producción porque empezó con lo que la gente quiere: las rancheras, Kaleb Acab se roba el show interpretando a Vicente Fernandez de niño, tiene drama, en la etapa juvenil se vivió otra muerte muy bien desarrollada, Ana Paula Capetillo demuestra de qué está hecha, la parte de la despedida de Vicente con su madre y sus hermanas es muy triste y engancha a la gente”, aseveró el crítico.

“Lo que no me gustó: pasa muy rápido de niño a joven y de joven a adulto y se devuelve, eso es complicado un poco; otro gran defecto son los actores internacionales, pues no los hemos visto mucho y siempre queremos ver grandes talentos; otra desventaja es la narración de la historia de amor, cuquita sale embarazada, no nos muestran como se conocieron y eso es lo que más gusta”, puntualizó Ochoa.

Este jueves será el segundo capítulo y se espera ver si su comportamiento será con tendencia a subir y adueñarse del rating, o si este fue su máximo tope y comenzará a descender.