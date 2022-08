A punta de Karol G: Así anda Carmen Villalobos

Carmen Villalobos, reconocida actriz y presentadora en’Top Chef VIP’. Recientemente, ha estado en el ojo de la farándula nacional por su ruptura con el también actor Sebastián Caicedo después de casi 14 años juntos. Además, hace pocos días se le vio a Caicedo en compañía de una modelo, al parecer estrenando relación.

Si bien, ambos aseguraron no volver a hablar sobre su ruptura, teniendo en cuenta que todos los seguidores de la ex pareja estaban en vilo, buscando respuestas sobre la decisión de ponerle fin a su relación. Con el paso de los días se le ha visto a la actriz, feliz y activa en sus redes sociales. Sin embargo, a través de sus historias se ha dejado ver no solo escuchando, sino también cantando los mejores temas de Karol G ¿Será una indirecta para su ex por entrar, quizás, en una nueva relación, tan rápido?

La primera canción compartida fue mientras se encontraba en su camerino, lista para salir a una nueva jornada de grabación y fue: “Mami” de Becky G y Karol G. En su estreno la canción generó furor en los medios musicales debido a qué le dedicaba los versos a su expareja, el puertorriqueño Anuel AA. ¿Villalobos está siguiendo el ejemplo de la paisa? Además, entonó: “Tengo uno que está listo pa’ llevarme, el segundo está esperando en el hotel y el tercero conozco esta noche”.

Pero, las posibles indirectas no pararon allí, pues la actriz también compartió una historia con otro tema también de ‘La Bichota’, “El barco”, una canción que refleja un trasfondo de desamor y tristeza tras una ruptura sentimental. Sin embargo, Carmen no se mostró triste frente a la situación, sino lista para bailar y eso sí, sintiendo la música al máximo.

Aunque la presentadora no hizo un cambio drástico en su ‘look’ si cambió su tono de cabello e incluso ha acostumbrado en las últimas semanas a sus seguidores a verla con un pelo largo y es que según algunos de sus seguidores “la soltería le sienta más que bien”, afirman que la ven más radiante y espontánea que nunca.

Una ruptura amorosa nunca será fácil de afrontar ni mucho menos luego de tantos años, lo que queda claro es que la ex pareja ha demostrado el fin de su relación se dio por común acuerdo y se desean lo mejor para sus vidas tanto en lo personal como en lo profesional.

¿Carmen Villalobos aparece llorando en sus historias?

Para algunos fue un episodio que generó similitud frente a la situación que podría estar enfrentando la actriz y cómo esta coincide con su personaje en de Alejandra en ‘Hasta que la Plata nos separe’. En los más recientes capítulos, Rafael Méndez, da por terminado su idilio de amor para casarse con ‘La Pajarita’ porque cree que está esperando un hijo suyo.

Ante el hecho, la actriz publicó una serie de fotos llorando en su papel en la telenovela, por la traición y desamor que está sufriendo. A pesar de que ella misma aclaró que se trataba de su personaje, muchos de sus seguidores afirman que así es como realmente se siente Carmen tras su divorcio.