Maleja Restrepo relata uno de los procesos más difíciles que ha tenido que atravesar

Maleja Restrepo se ha destacado no solo en sus redes sociales por divertir a todos sus seguidores con cada una de sus ocurrencias, sino que también, se ha robado más de un corazón por su belleza y espontaneidad. La caleña actualmente hace parte de ‘Duro contra el mundo’ como presentadora, proyecto que si bien le ha traído una que otra alegría, también se ha visto empañada a causa de las largas jornadas de grabación que ha tenido que soportar. Además, hace algunas semanas Tatán Mejía, su pareja, se mostró molesto por lo sucedido.

Aunque el programa no ha salido al aire, la influenciadora espera que esté sea todo un éxito y agregó que se siente agradecida por su trabajo y las amistades que este nuevo reality le ha dejado. En medio de la misma entrevista, Restrepo se refirió a los procesos más complejos que ha tenido a lo largo de su vida. Uno de estos se dio por complicaciones en su salud, pues aseguró que tuvieron que extirparle una de las trompas de Falopio, lo que bajaba las oportunidades de que volviera a quedar embarazada, siendo este una noticia difícil de asimilar, pues, Maleja deseaba tener más hijos con su pareja que este año cumplen 12 años de estar juntos.

A pesar de las pocas posibilidades, meses después se enteró de que estaba embarazada de su segunda hija Macarena, catalogando el hecho como un “milagro” pues, afirmaba que en sus pensamientos no estaba recurrente la idea de tener otro pequeño y que esperaba que las cosas se dieron de la mejor forma posible y así no tener que forzar y en gran medida, sobrellevar una carga de la cual no era culpable.

Su cirugía se dio porque la creadora de contenido tenía un embarazo ectópico, un proceso en el cual el bebé crece fuera del útero. Debido a la gravedad de la situación, tuvieron que intervenirla de urgencia por los fuertes dolores que presentaba y las posibles complicaciones que ponían en riesgo la vida de Restrepo.

Hoy la presentadora agradece, en especial, a su familia por todo el amor, el apoyo y las ganas de sobrepasar cada dificultad que se presenta en la vida. Además, envió un consejo a las personas que se encuentran pasando por problemas de cualquier tipo para que tengan en cuenta que es pasajero, buscando ese acompañamiento familiar y estar guiados por un profesional tanto de salud mental como física.