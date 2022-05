“Por sapa”: Maleja Restrepo paró en la raya a una seguidora que la criticó

Una de las parejas más queridas en internet son precisamente Maleja Restrepo y Tatán Mejía, por como llevan su relación que constantemente muestran en redes sociales. Pero no son los únicos, de hecho sus dos hijas se llevan constantemente el cariño de los seguidores por lo carismáticas que son y los apuntes que lanzan.

Recientemente vimos que Macarena fue protagonista de sus perfiles por varias razones, la primera, fue el tierno video que compartió la presentadora donde dejaba ver la ropa que llevaba puesta la niña. Macarena feliz no hacía más que mostrar su pinta, dando vueltas y mostrando sus accesorios y los “lujosos” anillos que llevaba puestos.

Dicho video causó tanta ternura que afirmaron que no era muy anticonceptivo que digamos. Segundo, la niña tuvo que entregar una cartelera mostrando fotos de su familia, pero en su mayoría eran de Maleja con las dos niñas, lo que causó gracia porque Tatán le reclamó a Maleja porque él solo aparecía en una foto puesta en la esquina, ella solo respondió que las fotos habían sido escogidas al azar.

Ahora, Macarena vuelve a ser tema de disputa en redes sociales, pues Maleja salió en redes sociales contando que no había podido llevar a la niña al colegio porque no tenía carro “Esta semana no la llevé al colegio porque no tenía carro, pero ya tengo carro, un carro que no es propio porque es el de Sebastián”. Dicho comentario no fue tomado de la mejor forma por algunos de los seguidores, pues le escribió una persona en específico “Con todo respeto, pero que escusa es esa para no llevar a la niña al colegio. Que ejemplo el que das en redes”.

Maleja no dudó en responder con un contundente mensaje:

“Con todo respeto te aclaro; no la lleve al colegio YO (porque suelo hacerlo todos los días), pero cuadré todo para que la ruta del colegio la recogiera aquellos días que no tuve carro. Y solo por si acaso, inspírense en de lo que ven en redes (aquello que contribuye) pero no tomen ejemplo, forjen sus propios ejemplos en casa y “escusa” se escribe con x” dejando a todos con la boca cerrada.