Por esta razón Sara Uribe no se ha dado otra oportunidad en el amor

Sara Uribe sigue siendo una de las solteras más codiciadas de toda Colombia y es que su belleza y espectacular figura deslumbran a más de uno, pero por ahora su corazón seguirá al parecer solito.

Y es que recientemente, a través de sus historias en la red social Instagram, la empresaria y modelo ha contado los motivos que la alejan de darse una oportunidad con un hombre.

Precisó que sería magnifico volver a enamorarse por todo el proceso que eso la haría sentir, pero indicó que es muy estricta con los posibles candidatos cuando de una pareja se trata.

“Me da pereza, me gusta como conocer a alguien porque uno siente como mariposas cuando alguien le gusta y como que es chévere, pero para mí es como muy difícil, si yo no siento química a la primera impresión pongo como que una barrera ¿Sí me entienden?” — Sara Uribe

Reveló cual es uno de los requisitos que el pretendiente debe tener, y que está al alcance de todos, se trata del olor, para ella es fundamental poder percibir un aroma que la atraiga y le dé comodidad, al tiempo que indicó lo que, por ahora, le desagrada.

“Y como que no sé, soy super cansona con los olores, debe tener un olor, así como que rico, pero cuando llega ‘hola, qué más de tu vida’, ‘Contame’, me da mucha pereza. Y no me imagino como que ‘Mmm y tú tapas la crema dental’, ‘Oye orinaste la tapa del baño’, ‘Oye ¿tú cómo empacas la maleta?’ ¡Cosas tan personales!”.

Además, añadió otra cosa muy importante y no es más que dejar de compartir tiempo con su hijo Jacobo, para dedicarle a la otra persona, por lo que señaló que explicarle de una nueva relación le resulta un tanto dificultoso, pero no descarta que pase pronto.

“No sé, todavía como que no me atrevo. Como que ‘Hola hijo no voy a dormir esta noche contigo porque voy a dormir con… Fulano’. Ay no sé, es que yo como que me estoy encucheciendo. No, de pronto un día me enamoro así, bien chimba”, finalizó.