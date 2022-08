“No vuelvo a ser bohemio”: la respuesta de Jessi Uribe por críticas sobre el abuso del alcohol

Por estos día, el cantante de música popular, Jessi Uribe, se ha vuelto foco de atención. Y es que, además de sus lanzamientos musicales y su vida personal, el colombiano ha recibido cientos de críticas por aparecer en concierto bebiendo grandes cantidades de alcohol.

Esto surgió a raíz de un video publicado en su cuenta de Instagram en donde, en medio de una presentación que hizo en Panamá, apareció cantando con una caja de aguardiente y recibiendo alcohol de sus acompañantes.

Entre los comentarios negativos que recibió en sus redes, se leen varios que lo acusan de ser “poco profesional” por mezclar el trabajo de ser cantante con el abuso del alcohol, y de “irresponsable” por mostrar ese tipo de imagen, y posiblemente incitar, a un público conformado por menores de edad.

¿Qué dijo Jessi Uribe sobre las críticas?

En redes, el tema se ha reposteado y viralizado al punto que el intérprete de ‘Dulce pecado’ y ‘Matemos las ganas’ se pronunció al respecto.

En una dinámica de preguntas y respuestas, uno de sus seguidores le comentó: “Que te vaya bien en tu concierto y salgas bohemio. Te quiero, boletica”. A lo que respondió de manera cínica y aseguró que, aunque la polémica es reciente, no es nada nuevo para él.

“No voy a volver a salir bohemio. Están diciendo que estoy bebiendo mucho últimamente y no es verdad. Tomo mucho desde hace mucho, no es solo últimamente”, expresó en sus historias.

Cabe resaltar que esta no sería la primera vez que Uribe hace comentarios sobre su consumo de alcohol. “Les confieso que tengo un problema, cuando me escucho cantar me dan ganas de beber”, “¿Será que aquí en Panamá se bebe un martes? Esta noche les cuento”, “Así como llegué me levanté, que borrachimba tan chera”, han sido algunos de ellos.