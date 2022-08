Jessi Uribe confiesa que sufrió un ataque de ansiedad en Panamá

Para que todo un espectáculo salga más que perfecto hay que planificarlo muy bien, pero cuando se trata de la primera vez ante un público mayor al acostumbrado mucho más, y eso es lo que ocurrió recientemente con el cantante Jessi Uribe en Panamá.

El intérprete de ‘Mi Debilidad’ finalmente tenía todo listo para llenar uno de los principales estadios de ese país con su fanaticada, y así lo hizo, por lo que reveló lo que sintió al respecto.

“Les confieso que tuve mucha ansiedad por mi show de ayer 🥺 Fue mi primer estadio en Panamá. Pero Dios es muy grande y colocó al frente a gente hermosa que me entregó su cariño 🙏🏻 🙏🏻”, indicó en primera instancia.

Luego contó lo que fue el recibimiento de parte del publicó y lo que ocurrió durante el espectáculo en el que se paseó por cada uno de sus éxitos musicales.

“Y así me cantarán un par de canciones, no los dejé sentar, me aplaudieron todo el show y eso no lo borraré jamás de mi corazón 🙏🏻 🙏🏻 . Se sembró y es una puerta increíble para nuestra música popular ranchera Pdta.: me bajé del escenario como si hubiera hecho 2 horas de ejercicio 😂”, finalizó Jessi Uribe.

Horas antes del concierto había interactuado en su red social de Instagram sobre una duda que tenía al respecto, ya que en una publicación expresó “¿Será que aquí en Panamá se bebe un martes? Esta noche les cuento 😂”, mientras mostraba un video tomando de una botella.

Seguidamente llegó otro post que despejó las dudas al respecto y que llenó de más expectativas lo que sería la presentación en el que precisó “Calentando para salir al ruedo Panamá Les confieso que tengo un problema 🙄 cuando me escucho cantar me dan ganas de beber 🤫 🥃”.