Daiky Gamboa se refirió a la pesada broma que le hizo Dani Duke y ‘La Liendra’, ¿se acabó la amistad?

Dani Duke y ‘La Liendra’ se han vuelto tendencia por la ruda broma que le han hecho a su amigo Daiky Gamboa. Dani Duke amaneció con mil comentarios en su contra, por lo que muchos consideraban, pasar el límite con sus propios amigos. Daiky ha sido uno de los pocos que ha estado presente en la vida de Dani y ‘La Liendra’, hasta ahora que algunos consideran que no deberían seguir siendo amigos.

Dani Duke llevó de sorpresa a Daiky para, supuestamente, regalarle un carro. Él bastante conmovido se pone a llorar, pero rápidamente la decepción llegó cuando Dani le dice que es una broma. Daiky, demasiado bravo, les dice que tanto Mauricio como ella, solo piensan en likes y plata y salió furioso del lugar.

Obviamente, a muchos de los seguidores de los ellos no les apreció justo, sobre todo porque consideran que él se ilusionó y hasta se subió al carro. Fue tanto que le escribieron a Karol G, que, como también es amiga de él, le regalara dicho carro.

Pero no solo los usuarios en internet saltaron por él, sino incluso el mismo Nicolás Arrieta, que le escribió a daiky para confirmar que el video era real. A pesar de que Dani lo llamó hipócrita, Arrieta afirmó que le parecía lo más bajo por parte de los mismos amigos, sobre todo porque expusieron sus sentimientos al frente de millones.

Entre Daiky y Dani todavía hay y habrá amistad, pues los fue lo que dejó saber en sus historias:

“Vamos a hablar de lo que está pasando. Me hicieron una broma, ya todo el mundo la vio. Muy pesada la broma, sí, pero, pues, más allá de eso, huevones, primero que todo, quiero ser realista, mi grupo de amigos y yo somos bien pesados, Mauricio y yo nos hemos ido hasta a los puños, nos hemos insultado hasta las propias mamas, hemos hecho hasta pan vender. Y en el grupo que tenemos, hace como un mes dijeron ‘bueno, vamos a hacer bromas pesadas, todo el mundo ya está advertido’. Yo no me lo esperaba, yo vivo sano, pero no siento que sea razón para que yo cancele una amistad tan importante para mí. Yo no me lo tome tan apecho, siento que ustedes tampoco deberían”