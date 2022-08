Yina Calderón despidió su apartamento con “otra borrachera”

Yina Calderón ha sido una de las creadoras de contenido más comentadas por estos días debido a todas las polémicas que ha levantado en redes sociales, pues ha estado bastante activa en redes sociales contando todo lo que está pasando en su vida. Una de esas cosas, es que luego de varios problemas en el apartamento en donde vivía, por fin ha decidido cambiarse y lo ha celebrado con una fiesta hasta la una de la tarde.

La mayoría de sus seguidores sabe que la creadora de contenido tiene problemas con el alcohol, pues en varias oportunidades ha sido protagonistas de encuentros y peleas en plena calle, bajo los efectos de esta sustancia. Pero no solo eso, de hecho, su propio papá la amenazo con internarla en un centro de rehabilitación, pues sentía que ella se estaba saliendo de control.

A pesar de todos los intentos humanamente posibles por parte de sus padres, Yina se niega a hacerlo, afirmado que le haría la vida imposible a los centros que la recibieran.

En un momento dado, Yina aseguró que no consumía tanto alcohol como antes, pero por lo que ha dejado ver, no ha podido controlar su adicción y de nuevo ha salido a la terraza de su apartamento y ha hecho un live en Instagram dejando ver su cara traasnochada, que muchos afirman, está terrible, pues se le ve con el maquillaje corrido, bastante cansada y la piel un poco rara.

Obviamente, muchos de los usuarios se conectaron y dejaron saber lo mal que pensaban de ella, porque no solo salió tomada y con la misma ropa, sino que con la música a todo volumen, le gritó a la administradora del edificio “gono***”.

Muchos apuntan que Yina ya no tiene más remedio y no hay mucho que se pueda hacer por ella, pues no es consiente del problema, además de ser un poco grotesca, para muchos, con su vocabulario.