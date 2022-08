Dani Duke llamó hipócrita a Nicolas Arrieta por defender a Daiky Gamboa

Dani Duke y ‘La Liendra’ han sido uno de los creadores de contenido más criticados por estos días, pues constantemente hacen bromas para sus redes sociales, pero al parecer, para muchos, con la última broma, se pasaron demasiado. Daiky Gamboa fue el afectado y en Twitter, el tema está siendo tendencia.

Todo empezó hace unos días, cuando se filtró un video en redes sociales, de lo que sería Dani Duke dándole una sorpresa a su amigo Daiky. En dicho video, ‘la Liendra’ y Dani le hacen “entrega” de " su primer carro”. Muchos estaban esperando el video oficial compartido por Dani y lo que empezó siendo una de las sorpresas más lindas, terminó siendo la peor broma e insulto de todos.

En el video oficial se ve como Daiky emocionado, empieza a llorar y a darle una vuelta al ‘su’ carro. Al bajarse de él, Dani Duke le dice que es una broma y que quiere que utilice el sentimiento que tuvo al subirse como motivación para que algún día compre el suyo propio. Obviamente, a Daiky no le pareció una broma y se puso bastante bravo, hasta el punto que les dijo que ellos solamente pensaban en likes, pero no en los sentimientos de sus propios amigos.

Ante esta gran polémica, Nicolás Arrieta quiso contactar a Daiky y le dijo que iba a reaccionar al video publicado por Dani, a lo que Daiky inmediatamente llamó a su amiga para contarle.

Dani Duke no se quedó callada y llamó a Arrieta, hipócrita “Daiky me llamó y me contó que Nicolás Arrieta le escribió que va a hacer un video reaccionando al mío que fue súper indignante y Daiky yo como “ok. Hace unos años odiabas a Daiky y decías que tenía más coeficiente intelectual, una botella de agua vacía que el, pero ahora vas a defenderlo su honor. Bien Nico, espero tu video”.

¿Por qué Dani Duke le hizo eso a Daiky?

Según lo que ella misma reveló, todo se trata del entretenimiento y ‘show business’ que producen los videos. Por lo que contó en sus redes sociales, Daiky no está bravo con ella ni con ‘La Liendra’, pero muchos piden que Karol G, que también es amiga de Daiky, le regale, de verdad, un carro.

No a mi ese par de la liendra y dani duke es de lo peor, como le van hacer una broma a daiky así el man no le gusto pero me gusto que les haya dicho sus verdades a esos idiotas. pic.twitter.com/qOTTMJMKXb — Sindy 🌟 (@SindyQuinteroM) August 12, 2022

¿Qué le respondió Nicolás Arrieta a Dani Duke?

El creador de contenido se manifestó sobre la broma que le hicieron a Daiky Gamboa, asegurando que sí, efectivamente le escribió para confirmar que se había tratado de una broma y que no tenía nada que ver con que si le caía bien o no Gamboa. Según lo que dijo Nicolás, le parece lo más bajo y ruín que una persona haya hecho, pues se supone que, al final, eran amigos. Añadió también que ella quería tapar y justificar las cosas en un ‘Show Business’.